嘉市府為考生加油打氣送祈福禮 考的都會、猜的都「粽」
國中教育會考將於20、21日登場，嘉義市長黃敏惠為國三考生準備考生祈福小物-高「粽」包及考運+1袋，讓考生好運「袋」著走，考的都會，猜的都「粽」。
教育處長林立生表示，今年嘉義考區國中教育會考分別在嘉義女中、嘉義高中、嘉義高工、民雄農工及東石高中5所考場學校舉行，總計有6042名考生報名，嘉義市計有2920名國三生應試，各考場將於19日於校門口張貼考場平面圖及試場分配表，考生可於19日下午3時至5時到考場認識環境，但不得進入試場。
教育處呼籲考生，國內疫情雖已趨緩，仍提醒考生應隨時注意個人飲食與衛生習慣，勤洗手消毒、避免出入人潮擁擠的地方，安心準備應試，才能在考試時有最佳表現。
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