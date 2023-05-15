快訊

台灣將推周休三日？ 「護國神山」等指標科技大廠噤聲主因曝

怎麼繳稅省最多？刷卡回饋一次看 存股這招節稅又賺錢

西門町肯德基真的掰了 熄燈逾一年半...傳「超人氣商家」將進駐

嘉市府為考生加油打氣送祈福禮 考的都會、猜的都「粽」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠為考生送上祈福禮，考的都會，猜的都「粽」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠為考生送上祈福禮，考的都會，猜的都「粽」。圖／嘉義市政府提供

國中教育會考將於20、21日登場，嘉義市長黃敏惠為國三考生準備考生祈福小物-高「粽」包及考運+1袋，讓考生好運「袋」著走，考的都會，猜的都「粽」。

教育處長林立生表示，今年嘉義考區國中教育會考分別在嘉義女中、嘉義高中、嘉義高工、民雄農工及東石高中5所考場學校舉行，總計有6042名考生報名，嘉義市計有2920名國三生應試，各考場將於19日於校門口張貼考場平面圖及試場分配表，考生可於19日下午3時至5時到考場認識環境，但不得進入試場。

教育處呼籲考生，國內疫情雖已趨緩，仍提醒考生應隨時注意個人飲食與衛生習慣，勤洗手消毒、避免出入人潮擁擠的地方，安心準備應試，才能在考試時有最佳表現。

考生祈福小物-高「粽」包及考運+1袋，考生好運「袋」著走，考的都會，猜的都「粽」。圖／嘉義市政府提供
考生祈福小物-高「粽」包及考運+1袋，考生好運「袋」著走，考的都會，猜的都「粽」。圖／嘉義市政府提供
教育處長林立生表示，師長還會寫上祝福卡送給考生。圖／嘉義市政府提供
教育處長林立生表示，師長還會寫上祝福卡送給考生。圖／嘉義市政府提供

嘉義 國中教育會考

延伸閱讀

帶著三心二意進考場

建國國中推出「衝刺健腦餐」 會考前全方位照顧考生

國中會考考場多數無時鐘 曾有考生自備時鐘應考

參加警專考試途中自撞 警鳴笛直送 考前10分鐘進考場

相關新聞

國土計畫法將全面實施 台南七股居民質疑漠視發展趨勢

國土計畫法預定2025年全面實施，台南市七股區不少居民認為，未來發展重心在靠近安南區的南七股一帶，卻被劃定不利發展的農業...

嘉市老人假牙補助牙醫意願低 社會處：持續溝通

嘉義市政府今年擴大補助滿80歲老人裝全口假牙，有議員今質詢質疑為何不65歲以上全面補助，市府社會處表示，現僅25間牙醫診...

端午飄香 台南26處傳統市場特色粽推系列好康

端午飄香，台南市政府經發局市場處盤點台南26處傳統市場45攤特色粽子，配合端午節慶推出慶端午系列好康，邀請饕客來品嘗道地...

七股光電夢／一開始就走了歪路...三輸的漁電共生 議員：現在改還來得及

我國大力推動再生能源政策，「漁電共生」成重點項目之一，不過自2018年推動以來，數度引發中南部漁民反彈，台南七股漁民更在去年北上抗爭，釀成疫後第一場大型抗爭行動。對此，在地議員語重心長地說，原本可以三贏的政策，被政府推的亂七八糟，呼籲政府「現在下去做還來得及！」應該3步重建政策公信力。...

民進黨立委林宜瑾胞弟遭爆開公車肇事逃逸 國民黨團促查不法

外號「肉粽」林昱仲為立委林宜瑾的胞弟，遭爆料向南市環保局喬人事不成，大罵環保局女員工6分鐘，林已辭民進黨台南市黨部評委召...

嘉縣臥龍橋工程2次延宕 議員呼籲盡速完工通車

嘉義縣臥龍橋是連接布袋鎮、東石鄉重要橋梁，因通水斷面不足拆除重建，面臨缺工等問題2度延宕，原定5月12日完工，卻又跳票再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦