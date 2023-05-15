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嘉市老人假牙補助牙醫意願低 社會處：持續溝通

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府社會處長黃毅晨表示，擔心醫療量能不足，設定80歲是要做滾動式修正。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府社會處長黃毅晨表示，擔心醫療量能不足，設定80歲是要做滾動式修正。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府今年擴大補助滿80歲老人裝全口假牙，有議員今質詢質疑為何不65歲以上全面補助，市府社會處表示，現僅25間牙醫診所簽約，擔心醫療量能不足，3個月後評估再決定是否下修年紀；據了解，嘉市115間牙醫診所，自費裝假牙約4萬到6萬元，補助假牙只4萬元，使診所意願不高。

市議員黃大祐質詢，補助怎麼還「討價還價」，應該全面補助65歲以上長者。嘉市65歲以上4萬多人，實際上不會有那麼多人申請，其他縣市早已實行65歲以上即全面補助，市府卻訂定80歲以上才能做，內政部統計2021年國人的平均壽命80.86歲，老人健康不能等。

社會處長黃毅晨表示，設定80歲時是要做滾動式修正，今年3月議會臨時會通過後，一直找牙醫診所簽約合作，全市有115間，只有25間有願意合作，擔心一下子開放65歲以上長者的話，25間診所要容納4萬多人，恐無這樣的醫療量能，所以才採滾動式修正，先從80歲以上長者補助，適當評估後，逐步往下開放。

社會處表示，市府依據中央政策只能補助4萬元，在人工、原物料成本提升下，要再與牙醫師公會討論是否有合適方案。另外老人的牙齦會萎縮，假牙可能不適配，感到不適，裝假牙要做很多調整工作，甚至引發醫療糾紛，也是讓一些牙醫師不願加入的原因，會持續與牙醫師公會溝通。

嘉義市牙醫師公會理事長蘇進敏表示，原物料上漲、老人假牙不好做、擔心醫療糾紛等都是牙醫師不大願意接的原因。他認為這是長輩的福利，也持續在公會的社群媒體上呼籲牙醫師加入，但政府部門也要兼顧體諒醫師可能遇到的問題。

嘉義市議員黃大祐表示，補助不能「討價還價」，應該全面補助65歲以上長者。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員黃大祐表示，補助不能「討價還價」，應該全面補助65歲以上長者。記者李宗祐／攝影

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