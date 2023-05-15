嘉市走走春生活實驗節 吸引萬人觀賞
嘉義市圓林仔社區走走春生活實驗節活動3天以來吸引上萬觀賞人次；嘉義市長黃敏惠表示，用文化結合夜間活動帶動夜間新生活，以文化軟實力活絡夜經濟，看見不一樣的圓林仔。
黃敏惠表示，走走春生活實節創造了許多第一次，不僅結合大自然空間與在地藝術家創作、生活實驗創作音樂以及市集等，看見不一樣的圓林仔，翻轉大家對夜晚的想像，用文化結合夜間活動帶動夜間新生活，以文化軟實力活絡夜經濟。
市府建設處長田長沛表示，活動結合社區特色、生態、地景和藝術，打造夜間迷幻光影，第一次舉辦就獲得廣大的迴響，不僅到訪旅客驚乎連連，就連在地市民也第一次發現，圓林仔原來這麼美麗。雖然這兩天受到氣候不佳的影響，但是仍不減民眾的熱情，3天的開幕活動，預估吸引萬人觀賞人次。
雖然活動結束，但戶外裝置藝術展覽至5月28日，每日下午3點到晚上9點免費開放觀展，還有多項導覽和工作坊，歡迎民眾至「走走春生活實驗節」臉書粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言