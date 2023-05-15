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荷蘭在台辦事處代表訪黃偉哲 串起台南400年合作可能性

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
荷蘭在台辦事處代表譚敬南今天拜訪台南市長黃偉哲，黃市長贈送蘭花。圖／台南市政府提供
荷蘭在台辦事處代表譚敬南今天拜訪台南市長黃偉哲，黃市長贈送蘭花。圖／台南市政府提供

荷蘭在台辦事處代表譚敬南今天偕同荷蘭辦事處經濟處副處長陳香吟、資深政策事務官溫麗颯及台洋劇團羅斌，拜會台南市長黃偉哲，討論明年台南400活動雙方合作可能性，黃偉哲期待明年有更多台、荷間的文化及物產交流。

黃偉哲感謝譚敬南關心明年台南400活動，他說，台南非常榮幸也很希望能和荷蘭在台辦事處一起有合作活動的機會，尤其希望能將更多更好的藝術作品，呈現給市民朋友以及國內外訪客，讓更多民眾能欣賞到高水準的藝術作品。

譚敬南表示，自上任以來第4次和黃偉哲見面交流，台荷之間的關係非常緊密，除經濟交流，還有荷蘭的建築師事務所MVRDV在新化果菜市場、河樂廣場都參與設計，荷蘭Mecanoo也参與台南新總圖的設計，而這一切認識與往來，從400年前1624年就開始發生了。

副市長葉澤山感謝荷蘭代表處協助串連與荷蘭企業在明年台灣燈會活動的合作機會，這次的台南400活動，也很感謝譚代表帶來台洋劇團羅斌博士的提案，文化局會規畫明年度的展覽與表演節目，相信這一合作與表演活動是深具歷史意義的。

荷蘭在台辦事處譚敬南代表於2020年8月底到任。辦事處主要促進與支持台灣及荷蘭機構及企業間在商務、科學、技術、農業與文化等領域的合作，並提供策略性經濟合作的平台。今天拜會活動，由副市長葉澤山、新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局長謝仕淵、文化局專門委員黃宏文，以及新聞及國際關係處專門委員田玲瑚等人陪同市長出席。

荷蘭

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