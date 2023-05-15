中年婦女重返職場不易 虎尾就業中心5月溫馨獻禮
雲林縣虎尾就業中心結合職場學習及再適應計畫等就業促進資源，幫助想找工作的婦女量身訂做，依個人工作需求和時間，規畫完善的就職計畫，64年次的尹雅青和許多女性一樣，結婚生子後離開職場，如今在1家養菇場，找到職場第二春，她今天分享就業歷程。
中年婦女想「婦出江湖」要更用心，尹雅青說，她曾做過長照的照服員、人事會計等工作，離開職場多年，已逾中高齡，體能和工作勝任度都成一大挑戰，以前輕而易舉的事，如今做起來變得吃力。
女性以家為重，想重返職場，往往因沉重的工作壓力，有時假日也要上班，無法兼顧家庭，她說，婚後嘗試過許多工作，多半只做2、3個月就萌生退意回歸家庭。很多和她一樣中年婦女結婚生子，家庭開銷負擔增加、丈夫又面臨退休，於是再次鼓起勇氣，在虎尾就業中心幫助下，終能找到合適工作，找回人生的缺角。
「要有勇氣說出自己需求！」尹雅青說，她自知本身職業條件大不如前，還是鼓起勇氣告訴就業服務員自己的期待，希望找非技術性又有周休的工作，就服員以「安穩僱用計畫」推介她到一家養菇廠擔任包裝員，工時穩定又不勞累，幾周下來適應良好，
「這是母親節好禮！」經虎尾就業中心與雇主協商，未來可逐步轉任會計工作，一展其長才，尹雅青說，沒想到有機會「重操舊業」擔任會計，真的好開心，這幾年求職跌跌撞撞，希望更多和她一樣的媽媽大膽說出自己想要的，才會有機會。
虎尾就業中心主任張春美表示，本月初專為中年媽媽舉行一場「心流.薪留」研習，吸引許多想二度就業的婦女參加，該中心結合「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助津貼」等資源，協助多位媽媽逐步順利再就業，她強調「循序漸進、不求一次到位」的求職態度，是給自己一個最好的機會。
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