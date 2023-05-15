快訊

陳冠霖驚傳車禍！ 突遭後方車撞上「安全氣囊爆開」

三重警夜值太無聊…偷用小隊長帳號 查一堆名人個資被起訴

華碩主機板燒壞事件延燒！國外2大百萬網紅譴責切割 官方急刪「關鍵字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午飄香 台南26處傳統市場特色粽推系列好康

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
端午飄香，台南26處傳統市場特色粽傳遞在地美味。圖／南市經發局提供
端午飄香，台南26處傳統市場特色粽傳遞在地美味。圖／南市經發局提供

端午飄香，台南市政府經發局市場處盤點台南26處傳統市場45攤特色粽子，配合端午節慶推出慶端午系列好康，邀請饕客來品嘗道地「台南粽」，詳細資訊可至台南市市場處官網（ https://marketoffice.tainan.gov.tw ）查詢。

經發局說，台南傳統市場有許多知名特色粽子，有餡料豐富，也有主打健康養生款；其中隱藏在開元市場的「連芳綿手工五穀粽」，含有五穀米、蓮子、栗子、香菇和土豆等豐富配料。麻豆市五市場「雲記粽子」可接受端午節前預訂並針對顧客口味客製化，今年更推出超級限量版口味鮑魚干貝粽，美味難以言喻。

經發局局長林榮川說，台南傳統市場粽子，多選用營養豐富五穀米、糯米製作，搭配鴨蛋黃、香菇、紅蔥頭等內餡，夾帶著淡淡粽葉香氣，撒上花生粉再淋上台南必備甜醬料。市場內許多攤商堅持以代代相傳秘方及獨具匠心手工藝現包現煮，保證是最道地古早味南部粽。

市場處處長陳豪吉表示，盤點台南傳統市場販售粽子攤位共有26處市場，45攤位，推出各具特色粽子，肉粽、素粽、五穀粽、鹼粽、花生粽、香菇粽、干貝粽應有盡有，詳情可至台南市市場處官網查詢，也可端午節前先下單訂購。

市場處配合端午節慶推出慶端午系列活動，例如水仙宮市場6月10日消費滿500元就送粽活動、開元市場6月17日包粽體驗活動，還有西港市場6月17日手繪端午彩蛋體驗活動，以及下營市場6月18日萌萌香包DIY體驗活動。

端午飄香，台南26處傳統市場特色粽傳遞在地美味。圖／南市經發局提供
端午飄香，台南26處傳統市場特色粽傳遞在地美味。圖／南市經發局提供

台南 粽子 端午節

延伸閱讀

超商端午預購開跑 燒肉、韓式拌飯、壽司料都變創意粽

完成合法工廠最後一哩路 台南市2328家提送改善計畫

揪媽媽迺市場！南市發放50元抵用券 再加神秘禮物

華山基金會台南舉辦端午義賣 幼兒園孩童當當志工叫賣

相關新聞

國土計畫法將全面實施 台南七股居民質疑漠視發展趨勢

國土計畫法預定2025年全面實施，台南市七股區不少居民認為，未來發展重心在靠近安南區的南七股一帶，卻被劃定不利發展的農業...

端午飄香 台南26處傳統市場特色粽推系列好康

端午飄香，台南市政府經發局市場處盤點台南26處傳統市場45攤特色粽子，配合端午節慶推出慶端午系列好康，邀請饕客來品嘗道地...

七股光電夢／一開始就走了歪路...三輸的漁電共生 議員：現在改還來得及

我國大力推動再生能源政策，「漁電共生」成重點項目之一，不過自2018年推動以來，數度引發中南部漁民反彈，台南七股漁民更在去年北上抗爭，釀成疫後第一場大型抗爭行動。對此，在地議員語重心長地說，原本可以三贏的政策，被政府推的亂七八糟，呼籲政府「現在下去做還來得及！」應該3步重建政策公信力。...

民進黨立委林宜瑾胞弟遭爆開公車肇事逃逸 國民黨團促查不法

外號「肉粽」林昱仲為立委林宜瑾的胞弟，遭爆料向南市環保局喬人事不成，大罵環保局女員工6分鐘，林已辭民進黨台南市黨部評委召...

嘉縣臥龍橋工程2次延宕 議員呼籲盡速完工通車

嘉義縣臥龍橋是連接布袋鎮、東石鄉重要橋梁，因通水斷面不足拆除重建，面臨缺工等問題2度延宕，原定5月12日完工，卻又跳票再...

台南新化虎頭溪氾濫多年 明年完成整治可減280公頃淹水

台南市新化區虎頭溪氾濫多年，加高堤岸仍然效果不彰。市府爭取2億9千多萬投入整治防洪，市長黃偉哲今天察看虎頭溪離子尾橋至穗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦