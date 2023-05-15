端午飄香 台南26處傳統市場特色粽推系列好康

端午飄香，台南市政府經發局市場處盤點台南26處傳統市場45攤特色粽子，配合端午節慶推出慶端午系列好康，邀請饕客來品嘗道地「台南粽」，詳細資訊可至台南市市場處官網（ https://marketoffice.tainan.gov.tw ）查詢。

經發局說，台南傳統市場有許多知名特色粽子，有餡料豐富，也有主打健康養生款；其中隱藏在開元市場的「連芳綿手工五穀粽」，含有五穀米、蓮子、栗子、香菇和土豆等豐富配料。麻豆市五市場「雲記粽子」可接受端午節前預訂並針對顧客口味客製化，今年更推出超級限量版口味鮑魚干貝粽，美味難以言喻。

經發局局長林榮川說，台南傳統市場粽子，多選用營養豐富五穀米、糯米製作，搭配鴨蛋黃、香菇、紅蔥頭等內餡，夾帶著淡淡粽葉香氣，撒上花生粉再淋上台南必備甜醬料。市場內許多攤商堅持以代代相傳秘方及獨具匠心手工藝現包現煮，保證是最道地古早味南部粽。

市場處處長陳豪吉表示，盤點台南傳統市場販售粽子攤位共有26處市場，45攤位，推出各具特色粽子，肉粽、素粽、五穀粽、鹼粽、花生粽、香菇粽、干貝粽應有盡有，詳情可至台南市市場處官網查詢，也可端午節前先下單訂購。