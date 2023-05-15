聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午飄香 台南26處傳統市場特色粽推系列好康
端午飄香，台南市政府經發局市場處盤點台南26處傳統市場45攤特色粽子，配合端午節慶推出慶端午系列好康，邀請饕客來品嘗道地「台南粽」，詳細資訊可至台南市市場處官網（ https://marketoffice.tainan.gov.tw ）查詢。
經發局說，台南傳統市場有許多知名特色粽子，有餡料豐富，也有主打健康養生款；其中隱藏在開元市場的「連芳綿手工五穀粽」，含有五穀米、蓮子、栗子、香菇和土豆等豐富配料。麻豆市五市場「雲記粽子」可接受端午節前預訂並針對顧客口味客製化，今年更推出超級限量版口味鮑魚干貝粽，美味難以言喻。
經發局局長林榮川說，台南傳統市場粽子，多選用營養豐富五穀米、糯米製作，搭配鴨蛋黃、香菇、紅蔥頭等內餡，夾帶著淡淡粽葉香氣，撒上花生粉再淋上台南必備甜醬料。市場內許多攤商堅持以代代相傳秘方及獨具匠心手工藝現包現煮，保證是最道地古早味南部粽。
市場處處長陳豪吉表示，盤點台南傳統市場販售粽子攤位共有26處市場，45攤位，推出各具特色粽子，肉粽、素粽、五穀粽、鹼粽、花生粽、香菇粽、干貝粽應有盡有，詳情可至台南市市場處官網查詢，也可端午節前先下單訂購。
市場處配合端午節慶推出慶端午系列活動，例如水仙宮市場6月10日消費滿500元就送粽活動、開元市場6月17日包粽體驗活動，還有西港市場6月17日手繪端午彩蛋體驗活動，以及下營市場6月18日萌萌香包DIY體驗活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言