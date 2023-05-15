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荷蘭駐台代表訪台南 黃偉哲盼加強合作

中央社／ 台南15日電

荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）今天前往台南市政府拜訪台南市長黃偉哲，雙方就明年台南400活動合作可能性進行討論，黃偉哲希望明年有更多文化及物產交流。

台南市政府下午發布新聞稿指出，黃偉哲在會談時表示，感謝譚敬南特地從台北遠道而來，尤其關心明年台南400活動，台南非常榮幸、也很希望能和荷蘭在台辦事處有合作活動的機會。

黃偉哲說，尤其希望能將更多更好的藝術作品，呈現給台灣民眾與來自國外的訪客，讓更多人能欣賞到高水準藝術作品，更希望明年有更多台、荷間的文化及物產交流。

譚敬南表示，台荷間關係非常緊密，除了經濟上的交流外，還有荷蘭的建築師事務所MVRDV參與台南新化果菜市場、河樂廣場設計，另家事務所Mecanoo也參與台南新總圖的設計，而這一切台灣與荷蘭間的認識與往來，都是從400年前1624年就開始發生了。

與會的台南市副市長葉澤山說，感謝荷蘭代表處協助串連上次與荷蘭企業在明年台灣燈會活動的合作機會，這次的台南400活動，也很感謝譚敬南帶來的相關提案，市府文化局將規劃明年一整年度的展覽與表演節目，相信雙方的合作與表演活動將深具歷史意義。

荷蘭 黃偉哲

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