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奇美博物館推適合6至10歲兒童夏令營 今起早鳥預購優惠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美博物館推適合6至10歲兒童夏令營，今起早鳥預購優惠。記者周宗禎／翻攝
奇美博物館推適合6至10歲兒童夏令營，今起早鳥預購優惠。記者周宗禎／翻攝

奇美博物館今天推出「舞．藝大豐收」兒童夏令營，主打「看名畫雕塑、玩身體遊戲 、超有趣的藝術創作、最好玩的肢體開發」，適合6至10歲兒童。報名費2200元，今天起到6月18日「早鳥預購」優惠價1950元。

館方表示，兒童夏令營除將帶小朋友鑑賞名畫，還要讓孩子體驗藝術創作、肢體伸展，打造結合藝術與舞蹈、「動頭腦又動身的超好玩營隊」。7、8月每周五登場。

館方表示，夏令營主打「藝術與舞蹈」的結合，透過「身體可塑性的開發」與「藝術美感的培養」，讓小朋友感受身體的力量，進而了解身體「原來可以創造出多麼特別的藝術表現」。

營隊課程第一部分「肢體暖身」，以簡單遊戲及舞蹈，讓小朋友跟著音樂伸展肢體，互相學習。喚醒身體的力量。第二部分「藝術暖身」，引領孩子進入藝術世界，老師分享多幅經典世界名作，以深入淺出藝術知識及互動道具，讓小朋友了解如何欣賞畫作、如何看待畫家與畫中人物，並進一步認識色彩與構圖。

第三部分「創作實戰」，小朋友到博物館展廳欣賞藝術作品，從平面畫作與立體雕塑中汲取靈感，以玩遊戲方式變成畫作人物或一件雕塑作品，用身體表達藝術創作。課程的最後更安排一場「團隊繪畫創作」，把身體律動概念融入繪畫課程，完成作品還能讓孩子帶回家紀念。

奇美博物館推適合6至10歲兒童夏令營，今起早鳥預購優惠。記者周宗禎／翻攝
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畫作 夏令營 奇美博物館

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