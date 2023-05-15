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民進黨立委林宜瑾胞弟遭爆開公車肇事逃逸 國民黨團促查不法

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會國民黨團今天中午開記者會，指控林昱仲被檢舉開公用車應酬還肇事逃逸，要求查不法。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會國民黨團今天中午開記者會，指控林昱仲被檢舉開公用車應酬還肇事逃逸，要求查不法。記者鄭惠仁／攝影

外號「肉粽」林昱仲為立委林宜瑾的胞弟，遭爆料向南市環保局喬人事不成，大罵環保局女員工6分鐘，林已辭民進黨台南市黨部評委召集人並致歉。今天台南市議會國民黨團再爆料指林被檢舉在環保局任職時開公車喝酒、肇事逃逸要求警察局、環保局、政風單位查不法。

目前擔任台南市安南醫院公關主任的林昱仲被控之前為了喬人事不成，大罵環保局一名女員工，女員工委屈，發表不自殺聲明，強調想好好過日子，只想不委屈，不被欺負，事後林昱仲道歉，表示沒喬人事，女員工雖撤掉不自殺聲明，但市議員林燕祝獲知後，上周在市議會提出質詢，林也立即辭去民進黨台南市黨部評委召集人，表示因個人因素造成他人不快，更引起社會紛擾，連帶導致民主進步黨聲譽受損，內心深感不安。

今天市議會質詢，市議員蔡育輝、林燕祝再爆料指林昱仲在2010年至2011年間擔任南市環保局機要期間，以公車為交通工具，常開開公車去應酬，兩次開公車與人相撞還肇事逃逸，兩次車禍都造成對方受傷，第1次車禍發生後隔一段時間才酒測，酒精濃度是0.14毫克，只差0.01毫克就達到酒駕標準，質疑有問題，要求追查。並要環保局查林開公車應酬是否加油時報公帳，並指林也遭檢舉，對女同事有遭人認為不舒服的動作，要求環保局調查了解，還給女員工公平。

台南市議會國民黨團今天中午再開記者會，指控林昱仲被檢舉的行為，要求警察局、環保局、政風室、法制室調查，若有不法應查辦。環保局表示後會調查，警察局說，會私下詢問被罵女員工，是否提出告訴。

台南市議會國民黨團今天中午開記者會，指控林昱仲被檢舉開公用車應酬還肇事逃逸，要求查不法。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會國民黨團今天中午開記者會，指控林昱仲被檢舉開公用車應酬還肇事逃逸，要求查不法。記者鄭惠仁／攝影

台南 林宜瑾 肇逃

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