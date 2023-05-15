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嘉縣臥龍橋工程2次延宕 議員呼籲盡速完工通車

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣臥龍橋工程2度延宕，議員今呼籲動作加速。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣臥龍橋工程2度延宕，議員今呼籲動作加速。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣臥龍橋是連接布袋鎮、東石鄉重要橋梁，因通水斷面不足拆除重建，面臨缺工等問題2度延宕，原定5月12日完工，卻又跳票再延期1個月，有議員今天在第3次臨時會提出，盼加速完工；建設處長郭良江說，因包商工班調度不足、機具故障延誤工期，會督促在6月12日準時完工。

議員翁聰賢說，臥龍橋是布袋對外出入重要的橋梁，前年9月動工，原訂今年2月完工，但因缺工及施工問題延宕，延期至5月12日完工，又再度跳票，延至6月12日才要完工；上次已因人員調度問題，這次又再次使用相同理由，工程延期對地方交通不便，造成損失重大。

議員姜梅紅說，2月工程延誤時，包商和地方協調，訂在5月12日完工，當時地方曾釋出善意，給予彈性詢問時間是否夠用，確認完工日期，包商信誓旦旦說能完工，結果5月8日卻公告延期，都沒事先通知地方民意代表，大家都不知道，要求包商負起延宕工期責任。

建設處長郭良江說，因廠商工班調度不足、機具故障而延誤工期，5月8日發出公告，目前橋面已完工，正在施作引道擋土牆、回填路基加高、自來水進場施工及橋梁護欄等，會督促包商在6月12日前完工；另，因包商已逾預定竣工日期，將依約扣罰逾期違約金。

縣長翁章梁說，臥龍橋工程延期確實造成地方不便，希望建設處長郭良江徹底要求，6月12日準時外公，不能夠讓工程一延再延，包商延後完工造成地方不便，應該要負起責任。

嘉義

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