建國國中推出「衝刺健腦餐」 會考前全方位照顧考生

國中會考在即，雲林縣考生較多的北港建國國中為學生提供「身心靈」全方位的考前照護，除有企業捐贈文昌筆，學生自行設計一座考生祈福亭，今天更由營養師專為300名考生設計「包高中」健腦衝刺餐，距離會考最後5天，校餐推出各種不同有助於提神健腦的餐點，營養加值不加價，期待吃好睡飽，高中金榜。

國中會考將於本月20日登場，剩下關鍵的5天，北港建國國中師生家長「馬力全開」，推出考生「包高中」祈福系列活動，邀請畢業生回校分享「考前經驗」；此外「與校長有約」利用午休時段，由校長為學生解除各種考前疑難雜症，包括課業和生活心情。

考生更合力在大樓中庭走廊，打造一座「考生祈福亭」祈願牆上掛滿考生的許願卡，兩側題字「狀才勤學逢佳運、元智善修現瑞光」，像把整座文昌廟移進學校，宸鋒企業社董事長顏燦林也贊助500支經加持的文昌筆。

「考生心靈已獲安定，也得顧上營養」總務主任黃基津說，校方請來營養師為考生設計「衝刺健腦餐」，大大提升考前營養，每餐營養加值不加價。學務主任林宗翰也說，除班導師全天陪伴協助功課、心理輔導，也提醒家長配合留意孩子生活起居，讓考生身心靈獲得全方位照顧，全心應考。

今天「包高中」健腦大餐上菜，營養師楊琇棻說，除了包子、蛋糕、粽子（包高中），每天推出專為考生設計的衝刺健腦菜單，例如高蛋白質蔥燒鯛魚片、抗氧化三杯菇菇雞、含Omega3的堅果，更有多樣化蔬果的「菜碼」，也有安定心情的香蕉、保護腦細胞的深色蔬菜，增強體力的南瓜蒸肉，含維生素蕎麥麵等，幫助記憶力、安定心神。

楊琇棻也提醒家長這段時間讓孩子減少糖份和油炸類攝取並注意睡眠，以保持頭腦清醒、良好體力。校長方廷彰表示，高包中蛋糕「獨占鰲頭」的圖騰，還是學生自行設計，期待考前完善照顧，讓考生頭腦靈光、金榜高中。