台南新化虎頭溪氾濫多年 明年完成整治可減280公頃淹水

台南市新化區虎頭溪氾濫多年，加高堤岸仍然效果不彰。市府爭取2億9千多萬投入整治防洪，市長黃偉哲今天察看虎頭溪離子尾橋至穗芳橋段排水、護岸工程進度，目前4段工程都在趕工，預計明年汛期前完工，「可減少280公頃淹水面積」。

虎頭溪排水總長10.6公里，流域面積51.6平方公里，大部分排水路還未整治，多處區段通水斷面不足，通洪能力僅「2年重現期」常難以宣洩；現況護岸多為土堤或老舊混凝土結構，易遭豪大雨沖刷崩塌破壞，造成溢流淹水，危及鄰近社區民眾生命財產安全。

黃偉哲表示，正在進行的幾項工程未來完成後將對水患紓解有很大的幫助，市府在今年下半年也會努力爭取經費到位，期盼儘快開工完工，確保新化區排水通洪能力再提升。

黃偉哲說，新化區虎頭溪沿線土堤即便很高，還是難防積淹水，今年剛好嚴峻旱季，「常言道大旱之後必有大澇」，因此尚在施工中的護岸治理工程，做好萬一有洪水排水應急措施就變得很重要。

水利局表示，水利署過去兩年總計補助2億6401萬元，加上水利局自籌3332萬元，總計含用地取得費用2億9733萬元。分別辦理「虎頭溪排水護岸新建工程(一工區)」、「虎頭溪排水護岸新建工程(二工區)」、「虎頭溪排水離子尾橋至穗芳橋護岸治理工程(A工區)」及「虎頭溪排水離子尾橋至穗芳橋護岸治理工程(B工區)」共4件工程。

水利局指出，整治長度總計為1654公尺，原通洪量約170CMS，經整治後通洪量可達290CMS，可減少280公頃淹水面積。完成虎頭溪排水中游治理工程後，可有效提升新化市區排水通洪能力，創建當地民眾安全水環境，摒除淹水事件脅迫。