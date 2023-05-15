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虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季20日登場 月底盛開

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季20日登場，月底盛開。記者周宗禎／翻攝
虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季20日登場，月底盛開。記者周宗禎／翻攝

台南市「虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季」20日登場，辦到6月4日，市長黃偉哲今天舉辦「開跑記者會」。他表示，盛開的阿勃勒風吹後「有如下黃金雪般的唯美浪漫」，歡迎大家趁虎頭埤阿勃勒花季來賞花、體驗園區地景公園遊憩場，順遊新化果菜市場、山上水道花園博物館等景點，一日或二日遊程「都保證大家不虛此行」。

不過目前虎頭埤的阿伯勒大都還沒有開，目前大概只有兩成開花、遊客這個星期過去看不到花海，建議至少再過一周、接近月底的時候再過去。

今年花季活動以遊湖賞花、電動咖啡杯船、電動積木船、電動碰碰船、天鵝船、音樂演出、小農市集、新化老街+U-bike+虎頭埤風景區串連導覽解說、南168一路發景點行銷優惠方案、「虎埤網美我上媠」網美照攝影比賽，提供市民及觀光客歡樂的「金黃色嘉年華」。

黃偉哲表示，虎頭埤湖光山色，平時就吸引許多本地與外來旅客，園區內的全齡式地景遊憩場完成後，更成為假日休閒的好去處。每年5、6月在阿勃勒盛開的季節，還能欣賞到浪漫黃金雨，歡迎大家在這個時候來，保證不虛此行。

阿勃勒又稱「黃金陣雨樹」，成串的金黃色花瓣隨風飄逸，微風吹動時像下一場黃金雨。虎頭埤風景區表示，40年前開始廣植阿勃勒樹，花開時期舉辦阿勃勒花季已15年，已成虎頭埤風景區重要年度活動。

觀旅局表示，來虎頭埤沿著虎頭埤環湖步道、竹林烤肉區、虎月吊橋、舊活動中心附近都是賞花的重要景點，受到湖水的調節水氣充足，因此往年虎頭埤的阿勃勒都是相較於其他地區的阿勃勒稍晚盛開，今年將邀集在地小農於花季期間周末假日設攤，讓民眾賞花同時也能品嘗與採買在地小農生產的農特產品，給在地小農最直接的行動支持。

活動期間配合普發現金6千元優惠方案，平日原價360元可享每車4人以內200元入園。

虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季20日登場，月底盛開。記者周宗禎／翻攝
虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季20日登場，月底盛開。記者周宗禎／翻攝
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虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季20日登場，月底盛開。記者周宗禎／翻攝
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虎頭埤 阿勃勒 賞花

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