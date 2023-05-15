刺激青年關注地方獲600萬補助 交通問題雲林青年最關心

位於雲林縣斗六市的中部6縣市「中區青聚點」是青年地方發展培育基地，成立逾2年，已舉辦62場培育活動，今年再度獲得教育部600萬元補助，青聚點刺激在地青年關注公共議題並提出建議，包括引進YouBike、月經貧窮議題、規畫醬油地圖等，都成為雲林縣政府政策推動的助力。

中區青聚點串聯台中、南投、苗栗、金門、彰化、雲林6縣市青年，讓青年腦力激盪提出創業構想與心得，從尋找議題、發展出計畫書、對接創業資源，帶領青年站穩創業的每一步。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處長張世忠說，青聚點不只是協助青年創業的基地，更是擾動青年關注地方發展的根基，讓青年了解地方特色，進而願意投入地方發展不要停滯不前。

2年多來，雲林青年透過青聚點的擾動，加上青年諮詢委員會的輔助，對雲林的發展提出很多建議，其中青年最關注的問題就是交通，他們也提出建議在較都會的城鎮引進YouBike改善大眾運輸不普及的問題，目前縣府已參考青年意見，並規畫實施細節。

另外，青年諮詢委員會也關心月經貧窮的議題，在教育部尚未免費提供校園生理用品前，雲林縣政府也採納青年建議，在多所學校試辦，也有青年提出雲林醬油產業蓬勃發展，建議設計醬油地圖，讓外地遊客可以按圖索驥，縣府目前也在規畫中。

雲林縣長張麗善表示，要吸引青年返鄉、留鄉，甚至是遷移定居需要為青年們創造屬於他們的在地優勢，當青年認同地方且在這地方有個共盪共聚未來的場域和夥伴時，才能解決人才外流的根本問題。

張麗善支持讓縣府、中央部會與中部青年對話，瞭解地方青年的想法和需求等，今年獲得600萬元補助，將用來引導在地青年強化經驗交流及公共議題對話，鼓勵更多青年接觸地方事務與投入地方創生行動。