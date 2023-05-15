民眾房子蓋一半才通知鑑界錯誤 被迫停工拆3次水管都破了

嘉義縣議員黃惠汝今在議會第3次臨時會，提出水上地政事務所鑑界問題，有民眾陳情，依地政界址蓋房子，結果房子蓋到一半，卻收到通知，因誤用座標系統、鑑界錯誤，要移動界址，被迫停工；地政處長邱慧燕說，確實有鑑界錯誤問題，已懲戒相關人員，會再檢討。

黃惠汝說，民眾配合地政人員會勘，並拆除越界爭議處，拆了超過3次以上，不只拆除鋼板、割掉鋼筋，就連水管都打破了，時至今日已半年，仍無法復工，甚至由水上地政向建築師公會提出申請，判定是否越界，卻在寄出申請書後，拒繳出勘費。

黃惠汝也說，據她了解，因水上地政鑑界錯誤，許多民代都收到民眾陳情，鑑界問題並非單一案件，而是通案，針對此案件已向議會提案，成立專案小組，加速後續追蹤及監督，希望地政機關建立完善機制、流程。

地政處長邱慧燕說，鑑界有偏差問題，測量員當初去鑑界時，引用錯誤圖更別，已懲戒相關人員；並在發現錯誤後，主動做更正，目前已更正完成，和民眾確認位置，發現確實有越界建築，經過多次協調才決定拆除，會再對流程進行檢討。