台南安南醫院周邊號誌時制重整 尖峰時速提升奏效

台南市長和路與安和路是連結安南區與永康區的重要路廊，車流量龐大，因應北外環快速道路第3期工程通車，南科、新市、善化民眾到安南醫院就醫需求，上月對42處號誌化路口的時制重整，交通局表示，分析上下午尖峰時段時速分別提升11.3%、8.7%，有效減少停等延滯，使車流更順暢。

交通局長王銘德指出，隨著北外環快速道路第3期工程完工通車，安南區民眾經由安和路、長和路轉北外環道路、鹽水溪堤頂道路往返南科車流量日益增加，由於安和路與長和路是安南區重要幹道，為解決每逢上下班時間車流量大容易塞車問題及提供民眾往返安南醫院就醫更順暢路況，透過數據資料找出安南醫院周邊安和路與長和路共42處號誌化路口，重新調整交通號誌時制。

此次交通號誌時制重整路口以安和路（往北至西港大橋南側堤防道路口、往南至台江大道口）、長和路（往西至長溪路口、往東至慶和路一段口）三色管制號誌化路口為範圍，調查道路幾何特性與交通特性，針對經常出現壅塞的瓶頸路口，如安和路與北安路、安和路與長和路口放寬直行與轉向車流量較大方向綠燈秒數，另就部分群組化路口統一號誌周期，並將重整的時制計畫下載至路口控制器。

依現場觀察交通車流狀況微調後，經統計安和路段平日上午尖峰平均行駛速率由每小時26公里提升至29公里、下午由35公里提升至38 公里；長和路段平日上午尖峰平均行駛速率由27 公里提升至30 公里、下午由34公里提升至37 公里，分析整體上午尖峰改善幅度11.3%，下午尖峰改善幅度8.7%。

王銘德說，交通局將持續透過大台南智慧交通中心檢視安南醫院週邊安和路與長和路段車流狀況，滾動檢討紅綠燈秒數及微調綠燈時差，期加快道路車流紓解效率，帶給市民更便捷的交通服務。