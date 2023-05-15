嘉縣府呼籲農漁民勿私架鳥網 免觸法網
嘉義縣政府近日接獲民眾通報，發現有農民為防止野鳥啄食稻穀而在田間設置鳥網，鳥網上掛著不少鳥屍，縣府農業處呼籲農漁民，勿擅自在田間及魚塭架設捕鳥網，以免觸法。
嘉義縣政府農業處今天發布新聞稿表示，農漁民為防止農作物或水產物被野生動物侵害，在田間或魚塭架設鳥網或陷阱的方式進行防制，此行為已涉及野生動物保育法相關規定。
農業處指出，若獵捕到一般類野生動物，將面臨新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，若是獵捕到保育類野生動物，更是面臨6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬以上、100萬元以下罰金，呼籲農漁民勿心存僥倖、以身試法。
農業處表示，多數鳥類在育雛期大都是捕食昆蟲哺育幼雛，也有利去除農作蟲害，為了達成友善生態、環境保育，可以使用物理性驅鳥方式，如立稻草人、田區吊掛廢棄光碟、插旗幟、燃放鞭炮製造聲響等方式。
農業處說明，如發現危害野生動物等行為，民眾可通報農業處畜產保育科處理。
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