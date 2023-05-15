阿里山森林遊樂區出現假粉專騙個資 民眾留意

嘉義林管處今天表示，近日臉書出現阿里山國家森林遊樂區假的粉專，除盜用官方相片，還誆稱要免費贈送門票，呼籲民眾認明有藍勾勾官方認證的粉專，避免點到假的導致個資被盜。

林務局嘉義林區管理處今天告訴中央社記者，近日在臉書（Facebook）上出現假的阿里山森林遊樂區粉絲專頁，打著免費贈送門票幌子吸引民眾點閱。

嘉義林管處指出，假粉專目的應該是騙取個資，請民眾認明粉絲專頁的藍勾勾認證，與粉絲追蹤者的數量多寡去判斷粉絲專頁的真假。

嘉義林管處表示，阿里山國家森林遊樂區是國內熱門景點，本國籍民眾持有身分證明文件就可購買優惠票入園，入園收費不貴，本國籍人士1人收費新台幣200元，若符合其他優惠條件甚至不用錢，像65歲以上年長者只收10元，身心障礙者則免費入園，門票花費不高，民眾勿因貪小便宜上當。

嘉義林管處說明，「森林好好玩」網頁，提供森林遊樂區購票資訊，想到阿里山遊玩的民眾，可上網參考，裡面有各種吸引人的套裝遊程。