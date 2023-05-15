影／用行動守護二仁溪 環團勸請歐欣「認賠殺出」

台南龍崎牛埔溪是二仁溪上游，並穿過地質公園，構成生態豐富的方舟，台南社大設計了一系列課程與活動，串起地質公園和二仁溪，由認識而守護河川，13、14日探查茄萣白沙崙濕地及二仁溪流域教育中心，今天將在社大播放穿山甲紀錄片 。環團表示，歐欣掩埋場環評與遭撤銷，勸請業者「認賠殺出」。

台南市農業局今年對龍崎牛埔惡地的地質公園僅編列120萬元的經營管理計畫經費，議員陳皇宇認為經費太少，要求農業局多爭取經費，為地質公園開放做好準備。環保團體也期待未來有更多經費挹注，為地質公園做更好的規畫，好好維護這塊美麗的地景。農業局表示，未來會爭取經費，協助維護地質公園及推動發展。

在立委王定宇、陳椒華及環團、居民的努力下，爭吵多年的歐欣掩埋場興建案，今年先由經濟部工業局撤銷掩埋場興辦計畫，接著立院通過有「龍崎條款」之稱的環評修正案，興辦計畫撤銷，則可廢止環評結論，等於宣告歐欣掩埋場結束。而隨著地質公園協會於上月23日成立，各界都期待地質公園原龍崎工廠能趕快開放。環團表示，既然歐欣的環評結論已遭廢止，也期待緊鄰地質公園的歐欣掩埋場址能被畫入西拉雅國家風景區內，而歐欣掩埋場既然已遭終結，認為「投資有賺有賠」，卻請業者能認賠殺出。

台南社大研究員晁瑞光與副研究員陳志軒表示，牛埔溪是二仁溪上游，數十年來二仁溪存在已久的電子廢棄物因尚未完全清除，早日清除廢棄物，還河川乾淨面貌是大家共同的期望，現在牛埔溪面臨可能蓋事業廢棄物處理中心的危機已解除，為了讓民眾珍惜得來不易的成果，規畫一系列認識二仁溪的課程，串起從牛埔溪到二仁溪的故事，一起守護美麗環境。