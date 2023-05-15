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嘉市崇文國小停車場將施工 衝擊交通

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市崇文國小地下停車場流標19次，預計暑假動工，2025年完工。記者李宗祐／攝影
嘉義市崇文國小地下停車場流標19次，預計暑假動工，2025年完工。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府爭取前瞻計畫核定補助嘉北國小、義昌公園、崇文國小3處立體停車場，崇文國小流標19次終於在3月定約，預計暑假動工、2025年完工，但開挖靠近垂楊路側的校地，未來恐影響上下學交通；校方表示，初期學生改由永安街側門進出，視情況再機動調整。

崇文國小面對交通量大的垂楊路、吳鳳南路，上下學時段垂楊路的家長接送區擠滿人車，市府交通處表示，工程會在寒暑假期間進行，減少對學童影響。

崇文國小指出，經與建築師溝通後工程分3個階段進行，第1階段學生上下學動線從垂楊路的大門改到永安街側門進出，而家長接送區沒變化，一樣在垂楊路，預計會1年多時間讓學生多走一些路、運動一下；第2階段工地基礎開挖完工且地面整平後，回到原大門進出；第3階段，工地圍牆、植栽等施工完成，會重整進出動線。

另，校內教職員停車問題，市府交通處允諾提供機動式機車停車遮雨棚，汽車停放則與學校對面私人停車場洽商中。

交通處表示，嘉北國小、義昌公園、崇文國小地下停車場總工程經費10.9億元，未來可提供218席、146席及207席停車位，且崇文與嘉北國小的場設計具遮陽、遮雨功能的「得來速」接送車道與等候空間，同時改善上學、放學交通。

停車場 嘉義

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