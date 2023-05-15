聽新聞
test
0:00 / 0:00

事業廢棄物亂倒 南市府加強查緝

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市政府成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組，半年來查獲22處非法廢棄物棄置場址。圖／聯合報系資料照片
台南市政府成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組，半年來查獲22處非法廢棄物棄置場址。圖／聯合報系資料照片

國內事業廢棄物亂倒嚴重，出現「北廢南送」現象，台南市政府成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組來因應，半年來查獲違規亂倒117件、破獲22處非法廢棄物棄置場址；環保局表示，最近有業者因亂倒建築廢棄物，不但被罰72萬，清運費花500萬元。但環團表示，尚有非法棄置的場址還沒恢復原狀，待市府更積極清理。

台南市環保局指出，廢棄物非法棄置跨局處專案小組成立後，結合環保署南區督察大隊巡查超過1萬2000處次，透過科技執法及主動稽查，從工廠源頭查起，如運用無人機巡拍、路口監視器搭配熱區設置、徹底清查國土衛星影像變異點，當發現有大量廢棄物堆置，就會列為高危險對象，注意是否有亂倒、亂燒，並由環保局、警方聯手執行道路攔查，產生嚇阻作用。

環保局表示，查獲亂倒或非法棄置案，有16件移送地檢署偵辦，6件限期地主清理中，而農地亂倒廢棄物除至少罰72萬，限期內沒清除改善會按次處罰，第2次罰144萬，最近更有包商把建築廢物倒在農田，除被罰72萬元，清運費用花了500萬元，為了貪便宜，付出數倍代價。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，目前還有多處汙染場址沒有恢復原狀，最受矚目的是後壁區嘉田里農田在2007年至2009年遭不法傾倒不銹鋼爐碴案，至今沒移除，以及工研院六甲分院附近農田被放置廢紡織纖維未完全清除，另二仁溪有毒廢棄電子零件也還沒清除。

廢棄物 台南 建築

延伸閱讀

南寮風箏賽場挖出廢棄物 新竹市府：非議員所說「查無不法」

高雄西子灣改裝車追焦擾民 警結合里長首波稽查攔29人

「大秘寶」南寮風箏賽場挖出廢棄物 竹市府查3源頭究責

圖利姻親在公有掩埋場亂倒廢磚塊 北斗鎮長李玄在判關1年10月定讞

相關新聞

台南環局 試辦大樓垃圾清運路線

台南市3121處公寓大廈的垃圾多數委外處理，但萬物齊漲，處理費也愈來愈高，住戶求助環保局清運。市府指出，大樓垃圾清運除要...

事業廢棄物亂倒 南市府加強查緝

國內事業廢棄物亂倒嚴重，出現「北廢南送」現象，台南市政府成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組來因應，半年來查獲違規亂倒117...

阿里山參賽茶 月底展售

嘉義縣高山茶今年受低溫、少雨影響，春茶估計減產3至5成，平均採收期延後約2周，導致梅山鄉農會舉辦春季優良茶競賽僅756件...

雲林家扶兒領購物金 給嬤買護手霜

雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃為超商加盟主，連續13年贊助發起「母親節超商獻禮」，讓沿海偏鄉家庭到超商採購，今年總額度更從2...

嘉市崇文國小停車場將施工 衝擊交通

嘉義市政府爭取前瞻計畫核定補助嘉北國小、義昌公園、崇文國小3處立體停車場，崇文國小流標19次終於在3月定約，預計暑假動工...

廣角鏡／鳳凰花「出大景」

今年疑因降雨偏少，各地鳳凰花熱情綻放，台南山上花園水道博物館有一棵樹齡近一甲子、逾8公尺高鳳凰樹綻放豔紅，遊客驚喜「出大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦