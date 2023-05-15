事業廢棄物亂倒 南市府加強查緝

國內事業廢棄物亂倒嚴重，出現「北廢南送」現象，台南市政府成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組來因應，半年來查獲違規亂倒117件、破獲22處非法廢棄物棄置場址；環保局表示，最近有業者因亂倒建築廢棄物，不但被罰72萬，清運費花500萬元。但環團表示，尚有非法棄置的場址還沒恢復原狀，待市府更積極清理。

台南市環保局指出，廢棄物非法棄置跨局處專案小組成立後，結合環保署南區督察大隊巡查超過1萬2000處次，透過科技執法及主動稽查，從工廠源頭查起，如運用無人機巡拍、路口監視器搭配熱區設置、徹底清查國土衛星影像變異點，當發現有大量廢棄物堆置，就會列為高危險對象，注意是否有亂倒、亂燒，並由環保局、警方聯手執行道路攔查，產生嚇阻作用。

環保局表示，查獲亂倒或非法棄置案，有16件移送地檢署偵辦，6件限期地主清理中，而農地亂倒廢棄物除至少罰72萬，限期內沒清除改善會按次處罰，第2次罰144萬，最近更有包商把建築廢物倒在農田，除被罰72萬元，清運費用花了500萬元，為了貪便宜，付出數倍代價。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，目前還有多處汙染場址沒有恢復原狀，最受矚目的是後壁區嘉田里農田在2007年至2009年遭不法傾倒不銹鋼爐碴案，至今沒移除，以及工研院六甲分院附近農田被放置廢紡織纖維未完全清除，另二仁溪有毒廢棄電子零件也還沒清除。