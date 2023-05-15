台南環局 試辦大樓垃圾清運路線

台南市3121處公寓大廈的垃圾多數委外處理，但萬物齊漲，處理費也愈來愈高，住戶求助環保局清運。市府指出，大樓垃圾清運除要有舉式垃圾車、資源回收車，還要有廚餘車，因人力、車輛不足，近期委外試辦1條專門清運路線，預估收100處。有議員希望環保局的人車充足後，擴大服務公寓大樓垃圾清運。

據了解，台南的生活垃圾清運有兩種方式，自己倒垃圾或是自行委託清運，一般住家配合垃圾車時間倒垃圾，處理費隨水徵收，用水量愈多，處理費就較多；大樓大都委外清運垃圾，清運費由管理費支出，目前全市僅80處大樓的垃圾由環保局清運。

有大樓管理委員會反映疫情前每噸垃圾處理費用5、6000元，現在已超過1萬元，以一般用戶隨水徵收處理費約90元，委外清運每戶約200至250元；市議員李啟維說，最近接獲社區反映，原先垃圾月費是2、3萬元，現在已5、6萬元，必須提高管理費，讓住戶多有怨言要求改由環保局清運。

環保局表示，最近許多大樓都要求環保局收運子車的垃圾，但要收運子車垃圾，除了垃圾車必須有舉式功能，也須有資源回收車、廚餘車隨行，等於1條路線要有3輛車，因車輛、人力都不足，難以執行，現階段仍以沿街收運為主。

環保局指出，規畫近期內委外試辦1條公寓大樓的清運路線，每周收3天，路線和價格待定，範圍包括市區和郊區，預估可收100處，會另訂合理收費機制，並定期稽查分類狀況，如果分類情形不佳就停收。

李啟維也說，許多大樓沒有垃圾子車，垃圾都放在桶子，每當倒收垃圾時，管理員抬放根本難以負荷，環保局針對大樓的垃圾清運應做好規畫，充足人力後逐漸擴大服務公寓大樓，莫讓老百姓為一包垃圾煩惱。