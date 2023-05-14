雲林這4家小7今天被包場 受扶家庭開心免費大採購

雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃贊助30萬元購物金，讓沒有大型賣場的偏鄉受扶家庭攜手逛統一超商，今天褒忠、新台西、東勢長旺及四湖門市等四鄉的小七門市，特別增加文具玩具區、美妝用品區等，讓日常、藥妝及飲食一店搞定，共176戶家庭每戶1400元購物金，讓四鄉孩子同步陪媽媽採購，共度感恩母親節。

雲林家扶中心扶幼委員蔡長晃每年贊助舉辦「母親節超商獻禮」，今年已邁入第13年，在褒忠、台西、東勢、四湖等鄉加盟開設統一超商的他，鑑於沿海偏鄉購物不便，抱持回饋的心情，每年母親節提供購物金給雲林家扶中心，讓媽媽和孩子一起享受超採購樂。

今天共有176戶的受扶家庭媽媽或阿嬤，帶著孩子就近到4家超商門市，任意挑選1400元民生物品，讓大家開心自由採購。去年蔡長晃提供25萬元「母親節超商獻禮」給雲林家扶中心145戶，今年提高到30萬元，有176戶可採購，每戶1400元。

今天四鄉共有352名媽媽和孩子，同步包場只供家扶媽媽採買，不受其他客人干擾，享受尊榮，行事低調的蔡長晃，今天並沒有現身，更不要有任何儀式，只希望孩子和媽媽享受開心母親節。

且為了讓受扶家庭買得開心，更增加許多文具、書籍、藥妝區，讓所有媽媽在小七也能享受大賣場一店搞定的購物樂。「阿嬤你的手那麼粗，買一罐護膚霜保養」讀小五的吳姓小朋友為阿嬤買了護手霜及紓壓蒸氣眼罩，為辛苦的阿嬤舒緩生活壓力，小孫子懂得孝順，讓阿嬤超開心。