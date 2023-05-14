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評比揭曉！阿里山春茶雖減產但品質佳 28日將辦展售會

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，今年春茶產量減少、品質上升。記者黃于凡／攝影
112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，今年春茶產量減少、品質上升。記者黃于凡／攝影

嘉義縣高山茶今年受低溫、少雨影響，預估減少3至5成，平均採收期延後約2周，梅山鄉農會承辦112年阿里山高山茶春季優良茶競賽，只有756件報名參賽，相較去年減少654件，今天公布競賽成績，茶葉品質較往年提升，入圍淘汰件數減少，將在28日舉辦展售會。

青心烏龍茶組特等獎為林郁雯-龍麟香茗茶，冠軍獎第1至3名分別為吳雅雯-上意茶業、王輿-王記茶業、王輿-王記茶業；金萱茶組特等獎為陳木生-上意茶業，冠軍獎第1至3名分別為林秀寬-上意茶業、陳木生-上意茶業、郭俊麟-寈芳茶廠。

梅山鄉農會總幹事黃書賢表示，今年度受氣候影響，春茶因乾旱、低溫，生長程度參差不齊，產量和往年相比減少3至5成，產期延後約2周，報名件數較往年減少在預期中，今年在農曆穀雨後，茶葉品質有提升，複審未入圍淘汰比例較往年少很多，感謝茶農踴躍參賽。

茶改場課長林金池指出，今年參加評鑑的件數，烏龍組538件、金萱茶組218件，總共756點，較去年減少654件，未入圍淘汰者占總參賽件數約為20%，複審階段烏龍組，未入圍淘汰者占30.7%，金萱組未入圍者占總參賽件數之29.8%。

林金池補充，嘉義高山茶地理條件理想，茶青占評比60%，烘焙製造占30%，今年春茶製作期間天氣理想，茶青維持一定發酵度，在後續烘焙、修飾較簡單，產地抽檢均無問題；另，今年因產期集中，部分茶青嫩採會略帶苦味，掌握好烘焙程度就能有良好表現。

縣長翁章梁說，比賽茶最重要的除分出高下，更重要是專家能對茶農提出技術性指導，嘉義縣山區環境優質，適合種植高品質茶葉，透過茶葉評鑑能讓茶農互相學習、切磋，也提高阿里山高山茶能見度，鼓勵國人多喝健康台灣茶。

112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，縣長翁章梁（中）到場參加公布名次。記者黃于凡／攝影
112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，縣長翁章梁（中）到場參加公布名次。記者黃于凡／攝影
112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，縣長翁章梁（中）到場參加公布名次。記者黃于凡／攝影
112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，縣長翁章梁（中）到場參加公布名次。記者黃于凡／攝影
112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，縣長翁章梁（左二）到場參加公布名次。記者黃于凡／攝影
112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，縣長翁章梁（左二）到場參加公布名次。記者黃于凡／攝影
112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，縣長翁章梁（左三）到場參加公布名次。記者黃于凡／攝影
112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，縣長翁章梁（左三）到場參加公布名次。記者黃于凡／攝影
112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，今年春茶產量減少、品質上升。記者黃于凡／攝影
112年度阿里山春茶競賽成績今天揭曉，今年春茶產量減少、品質上升。記者黃于凡／攝影

茶葉 嘉義 阿里山

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