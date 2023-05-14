鳳凰花開 山上花園水道博物館出大景爭豔

夏天到鳳凰花開，今年疑因降雨偏少，各地鳳凰花熱情綻放；台南山上花園水道博物館更有一棵逾8公尺高鳳凰樹綻放豔紅日來出大景，讓遊客驚喜不已。

館方表示，這棵鳳凰木是農業局苗圃時期所種植，樹齡已近一甲子，枝葉茂盛。由於園區沒有太多建築遮蔽，加上附近僅有一棵鳳凰樹，在豔陽藍天的襯托下，格外搶眼。

而最近園區木棉也開始飄絮，白色木棉鋪在綠草上，搭配火紅的鳳凰花，形成絕美無比的畫面。

水道博物館說，3年前開館，文化局在園區刻意規畫種植多樣樹種，也種下一批鳳凰花，今年已開始成形，不但為遊客提供樹蔭蔽日，火紅的鳳凰花搭配紅磚建築，展現出層次美感。