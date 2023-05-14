搭幸福巴士 嘉市府送禮券等好禮

為提高市民搭乘幸福巴士，嘉義市政府交通處規畫搭乘幸福巴士送三重好禮活動，搭巴士民眾可以獲得大白熊口罩、茶葉蛋、麵條以及禮券等好禮。

嘉義市政府表示，為推廣市民多利用幸福巴士，交通處規劃一系列搭乘活動，促使民眾踴躍搭乘，第一重，自即日起搭乘幸福巴士就可領到限量版大白熊口罩，款式多樣隨機發送歡迎蒐集；第二重，民眾可蒐集口罩上的集點貼紙，集滿3點則可於活動期間，每周三上午10點至12點持集點卡至轉運中心前棟兌換活動贈品，包含茶葉蛋、衛生紙、麵條等多樣好禮，每周限量150份，換完為止；第三重，4～6月活動期間持電子票證搭乘幸福巴士，除了可享免費搭乘外，還加碼抽全聯禮券，共有20名，搭乘次數越多，中獎機率越大。

嘉義市為補足偏郊公共運輸服務缺口，去年規畫「樂活1路」、「樂活2路」及「趣淘3路」3條幸福巴士路線，提供偏郊民眾使用公共運輸機會；「幸福巴士」讓更多偏郊市民可以便利搭乘，去公園、醫院診所、關懷據點、觀光景點等。尤其希望長輩多加利用，走出家門與外界互動。