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搭幸福巴士 嘉市府送禮券等好禮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市為補足偏郊公共運輸服務缺口，規畫幸福巴士提供偏郊民眾使用公共運輸機會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市為補足偏郊公共運輸服務缺口，規畫幸福巴士提供偏郊民眾使用公共運輸機會。圖／嘉義市政府提供

為提高市民搭乘幸福巴士嘉義市政府交通處規畫搭乘幸福巴士送三重好禮活動，搭巴士民眾可以獲得大白熊口罩、茶葉蛋、麵條以及禮券等好禮。

嘉義市政府表示，為推廣市民多利用幸福巴士，交通處規劃一系列搭乘活動，促使民眾踴躍搭乘，第一重，自即日起搭乘幸福巴士就可領到限量版大白熊口罩，款式多樣隨機發送歡迎蒐集；第二重，民眾可蒐集口罩上的集點貼紙，集滿3點則可於活動期間，每周三上午10點至12點持集點卡至轉運中心前棟兌換活動贈品，包含茶葉蛋、衛生紙、麵條等多樣好禮，每周限量150份，換完為止；第三重，4～6月活動期間持電子票證搭乘幸福巴士，除了可享免費搭乘外，還加碼抽全聯禮券，共有20名，搭乘次數越多，中獎機率越大。

嘉義市為補足偏郊公共運輸服務缺口，去年規畫「樂活1路」、「樂活2路」及「趣淘3路」3條幸福巴士路線，提供偏郊民眾使用公共運輸機會；「幸福巴士」讓更多偏郊市民可以便利搭乘，去公園、醫院診所、關懷據點、觀光景點等。尤其希望長輩多加利用，走出家門與外界互動。

交通處表示，即日起至6月30日止，持電子票證（悠遊卡、一卡通）可免費搭乘市區電動公車及幸福巴士，交通處提醒民眾，搭乘前可下載愛嘉義APP或至公車動態網站查詢，以減少候車時間。詳細時刻表可查詢市府交通處網頁。

為提高市民搭乘幸福巴士，嘉義市交通處規畫搭乘幸福巴士送三重好禮活動。圖／嘉義市政府提供
為提高市民搭乘幸福巴士，嘉義市交通處規畫搭乘幸福巴士送三重好禮活動。圖／嘉義市政府提供

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