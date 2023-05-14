流標36次 前瞻計畫3停車場終於都順利發包

嘉義市政府獲前瞻計畫核定補助嘉北國小、義昌公園、崇文國小等3處立體停車場，因原物料、人力上漲，工程流標共36次，當中崇文國小就有19次，如今崇文國小順利於今年3月訂約，預計今年暑假動工；3座停車場完工後，將可提供571個停車位，有效舒解周邊停車位不足的問題。

嘉義市長黃敏惠日前在市議會施政報告談到這3座停車場時有感而發，這過程非常辛苦，因為遇到整個大環境改變，又有疫情關係，工料又雙漲，讓整個工程經費漲到10.9億元，這3個停車場就歷經36次流標，以前嘉義市10多年前停車場沒有客滿現象，現在每逢假日每個停車場都客滿，可見需求量愈來愈大，這樣的規畫也看到城市的發展。

嘉義市爭取獲得前瞻計畫核定補助3處立體停車場包括嘉北國小、崇文國小、義昌公園，工程總經費因物價調整為10.9億元（中央補助4.36億元、地方自籌6.54億元）。

嘉北國小自2022年6月17日開始施工，預計明年完工，可提供218席停車位；義昌公園今年3月動工，也預計明年完工，提供146席停車位；崇文國小甫於今年3月訂約，預計暑假動工、2025年完工，將提供207席停車位，3處停車場完工後，可為停車需求高強度地區，注入效率與活力。

市府交通處表示，3座停車場特別著重自然採光、通風設計，崇文與嘉北國小地下停車場更特別設計貼心、具遮陽遮雨功能的學童「得來速」接送車道與等候空間，不僅改善上放學交通、也可解決地區周邊停車位不足的問題，整體設計比舊式地下停車場更為通風、明亮與智慧化。