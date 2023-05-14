台南市斥資近億元 全台首座化石典藏研究中心啟用

台南市政府投入近1億元歷經2年餘，左鎮化石園區典藏研究中心今啟用，建置現代化恆溫及檢驗等相關設施，可典藏逾1萬件化石物件，象徵台灣化石研究領域進入新的里程碑。

台南市副市長趙卿惠、文化局長謝仕淵、國立自然科學博物館長張鈞翔等人出席啟用典禮，現場安排與會來賓手持工具，在小箱子找出左鎮在地化石，現場驚呼連連，一行人也參訪保存完整的獁象、劍齒象、古鹿、鱷魚、貝類等海相和陸相生物化石，也仔細了解相關設施用途。

趙卿惠表示，典藏研究中心成立，代表化石研究「典藏、教育展示及休憩」功能皆齊備，可提供在地服務及國內外研究學者進駐，也與台南400年中心思想「一起台南，世界交陪」相互呼應，是「越在地，越國際」最佳典範。

趙卿惠說，左鎮化石園區自開幕以來為當地重新注入生命力，疫情3年餘來，吸引逾134萬餘遊客，不僅帶動地方觀光熱潮，也為台南淺山區域增添觀光能量。而緊鄰的園區典藏研究中心，將提供重要化石專業典藏及協助相關研究工作，並促進國內外古生物化石研究資源共享，讓左鎮成為南台灣推動地球科學研究與古生物學教育的重要基地。

文化局說，左鎮菜寮溪流域得天獨厚的化石寶庫，自1931年開始受到關注，該典藏研究中心斥資近億今啟用，建置現代化恆溫及檢驗等相關設施，可典藏逾1萬件化石物件，目前已有1000件對外展出，後續會輪替，讓國人更深入化石，也將對外開放5場次的巡禮活動，帶領民眾化身為研究人員，透過典藏庫房巡禮、專業導覽解說、化石清修體驗，近距離觀察並親手清修化石。