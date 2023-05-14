快訊

悲傷母親節逢3歲女童頭七 「行人安全快閃」台南逾百人響應：不要撞我

YouTuber劉芒人設翻車！慣性遲到、消失拉肚子1個月7大罪狀 290字道歉文再被轟

台灣黑道為何流行「斷手掌剁腳筋」？手段殘暴更勝用槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義立委初選拉票 母親節潘維綱陪兒田長沛市場拜票

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
田長沛感謝母親潘維綱在母親節南下陪同掃街。記者李宗祐／攝影
田長沛感謝母親潘維綱在母親節南下陪同掃街。記者李宗祐／攝影

嘉義市建設處長田長沛投入國民黨嘉義市立委初選，時逢母親節上午在母親也是前立委潘維綱陪同走入傳統市場懇託；田長沛說，會傳承潘維綱及市長黃敏惠的精神，最後會看得到奇蹟、看得到改變。潘維綱受到不少婆婆媽媽拉著拍照，其高人氣果然拉抬田長沛的聲勢。

田長沛長示，今天是母親節，母親潘維綱南下陪他走永和市場，這市場也是市長敏惠長大的地方，來這邊掃街具有傳承的意義，傳承母親「給人快樂是天使、救人苦難是菩薩」精神及市長黃敏惠「KANO永不放棄」精神。

潘維綱說，天下的媽媽都是一樣關心、愛著、支持自己的孩子，年輕人有很多新的想法、新的思維，腳踏實地、真心為地方來做更多努力，參與才能創造改變，希望市民能給田長沛機會。

她表示，田長沛協助IKEA進駐嘉市、花海節2天內吸引20萬人湧入嘉義，這樣的表現已超過自己。「選舉無師傅」，腳踏實地才能獲得選民認同，對於參選她予以尊重、支持，永遠做他的後盾。

潘維綱（中）向市民推薦兒子田長沛（右）。記者李宗祐／攝影
潘維綱（中）向市民推薦兒子田長沛（右）。記者李宗祐／攝影
田長沛和母親潘維綱做大愛心，祝福母親節快樂。記者李宗祐／攝影
田長沛和母親潘維綱做大愛心，祝福母親節快樂。記者李宗祐／攝影
潘維綱陪兒子田長沛走入傳統市場懇託。記者李宗祐／攝影
潘維綱陪兒子田長沛走入傳統市場懇託。記者李宗祐／攝影

嘉義 母親節

延伸閱讀

定向越野／大馬理工學院錦標賽 中華隊女子組金包銀

林淑雅回家了 林母自責：曾要女兒多搭捷運較安全沒想到卻害她

國民黨嘉義市立委提名作業開跑 4人民調競爭只能行銷禁相互攻訐

藍營嘉市立委提名作業登場 田長沛拔頭籌簽同意書站街頭請託

相關新聞

修復影片首映接地氣 學甲慈濟宮播逾50年前上白礁影片

台南學甲慈濟宮在台北電影蒐藏家博物館協助，日前將民國60年上白礁遶境廟會珍貴8厘米影片修復，昨晚安排在廟埕首映，不少與會...

嘉義立委初選拉票 母親節潘維綱陪兒田長沛市場拜票

嘉義市建設處長田長沛投入國民黨嘉義市立委初選，時逢母親節上午在母親也是前立委潘維綱陪同走入傳統市場懇託；田長沛說，會傳承...

腰酸背痛你的臀肌「失憶」了嗎？ 專家教你兩動作自我檢測

久坐會造成臀肌「失憶」，長期下來不僅可能腰酸背痛，身材還容易走樣、看起來老態龍鍾，專家教你用兩個方法檢測自己是否已有臀肌...

嘉警少年隊創諮詢熱線 獲獎

7月1日起曝險少年將由少年輔導委員會先行輔導，不再送少年法庭；嘉義縣警局少年隊全台首創少年問題諮詢熱線，提供家長輔導青少...

模範母母親1打3 顧2身障兒及臥床父

今天母親節，雲林縣府昨天表揚28位模範母親，受獎43歲錢美伶養育照顧身障兒及臥床父；嘉義市育人國小學童種康乃馨，在母親節...

台南加速盤點 設15處行人時相

台南市3歲女童走斑馬線穿越馬路被撞身亡，市府交通局加速盤點舊城區有行人通行需求路口，針對鄰近學校、觀光景點及市場商圈周邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦