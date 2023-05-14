嘉義立委初選拉票 母親節潘維綱陪兒田長沛市場拜票

嘉義市建設處長田長沛投入國民黨嘉義市立委初選，時逢母親節上午在母親也是前立委潘維綱陪同走入傳統市場懇託；田長沛說，會傳承潘維綱及市長黃敏惠的精神，最後會看得到奇蹟、看得到改變。潘維綱受到不少婆婆媽媽拉著拍照，其高人氣果然拉抬田長沛的聲勢。

田長沛長示，今天是母親節，母親潘維綱南下陪他走永和市場，這市場也是市長敏惠長大的地方，來這邊掃街具有傳承的意義，傳承母親「給人快樂是天使、救人苦難是菩薩」精神及市長黃敏惠「KANO永不放棄」精神。

潘維綱說，天下的媽媽都是一樣關心、愛著、支持自己的孩子，年輕人有很多新的想法、新的思維，腳踏實地、真心為地方來做更多努力，參與才能創造改變，希望市民能給田長沛機會。