聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉警少年隊創諮詢熱線 獲獎

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

7月1日起曝險少年將由少年輔導委員會先行輔導，不再送少年法庭；嘉義縣警局少年隊全台首創少年問題諮詢熱線，提供家長輔導青少年方法，原本服務縣民，卻有許多外縣市電話諮詢，少年隊員警熱心服務，獲縣府服務獎肯定。

少年隊組長黃顯堂說，青少年法律知識及社會經驗不足，容易因無知、好奇或受引誘犯罪，不少家長面臨管教問題無能為力，設少年問題諮詢熱線（05）3621596，由少年隊及少輔會24小時接聽民眾問題心聲，剛上線就有許多人打來諮詢，未來爭取專屬電話代碼。

撥打熱線除家長還有學校老師，少年隊接獲校方求助電話，指導尋找逃學學生、到校處理少年事件，協助輔導攜帶蝴蝶刀到校學生；另，也有家長因子女連假未返家求助，由少年隊協助尋人，將孩子安全帶回家，以專線化解少年問題，深獲校方及家長謝意。

少年隊長何高成說，今年創新Vtuber宣導、設置少年問題諮詢熱線，參加縣府第6屆政府服務獎比賽，共19個機關參賽，獲全縣第2名，代表縣府參加國發會第6屆「政府服務獎」比賽，績效卓著，肯定大家努力。

嘉義

延伸閱讀

金門狼師脅迫學生拍性感照 請客給錢軟硬兼施

手機遭沒收心生不滿...16歲少年負氣離家 警尋獲揮汗幫騎破鐵馬

淡水一再發生柬埔寨事件？侯友宜：一定第一個破案

台中少輔大戲「忘憂望優」登場 5月起全市巡演15場

相關新聞

曾文水庫「象鼻鋼管」 技術傲全球

曾文水庫蓄水率僅剩6.5％，原沉沒在水中的圓柱建築體因低水位而浮現，南水局表示，該建築體是水庫防淤隧道象鼻鋼管的進水口，...

嘉警少年隊創諮詢熱線 獲獎

7月1日起曝險少年將由少年輔導委員會先行輔導，不再送少年法庭；嘉義縣警局少年隊全台首創少年問題諮詢熱線，提供家長輔導青少...

模範母母親1打3 顧2身障兒及臥床父

今天母親節，雲林縣府昨天表揚28位模範母親，受獎43歲錢美伶養育照顧身障兒及臥床父；嘉義市育人國小學童種康乃馨，在母親節...

台南加速盤點 設15處行人時相

台南市3歲女童走斑馬線穿越馬路被撞身亡，市府交通局加速盤點舊城區有行人通行需求路口，針對鄰近學校、觀光景點及市場商圈周邊...

南市招大客車司機 最高加領近14萬

公路總局巡迴徵才營業大客車駕駛，昨在台南轉運站舉辦擴大招募活動，開出逾百名駕駛、行政等職缺，台南市府決定加碼津貼和獎金，...

綠鬣蜥成患 餐廳飼養受歡迎

外來物種綠鬣蜥在嘉義縣八掌溪沿岸快速繁殖，縣府招募民眾成立移除大隊，移除有賞金，隔壁嘉義市雖也執行移除，但不組移除隊、不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦