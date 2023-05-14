嘉警少年隊創諮詢熱線 獲獎

7月1日起曝險少年將由少年輔導委員會先行輔導，不再送少年法庭；嘉義縣警局少年隊全台首創少年問題諮詢熱線，提供家長輔導青少年方法，原本服務縣民，卻有許多外縣市電話諮詢，少年隊員警熱心服務，獲縣府服務獎肯定。

少年隊組長黃顯堂說，青少年法律知識及社會經驗不足，容易因無知、好奇或受引誘犯罪，不少家長面臨管教問題無能為力，設少年問題諮詢熱線（05）3621596，由少年隊及少輔會24小時接聽民眾問題心聲，剛上線就有許多人打來諮詢，未來爭取專屬電話代碼。

撥打熱線除家長還有學校老師，少年隊接獲校方求助電話，指導尋找逃學學生、到校處理少年事件，協助輔導攜帶蝴蝶刀到校學生；另，也有家長因子女連假未返家求助，由少年隊協助尋人，將孩子安全帶回家，以專線化解少年問題，深獲校方及家長謝意。

少年隊長何高成說，今年創新Vtuber宣導、設置少年問題諮詢熱線，參加縣府第6屆政府服務獎比賽，共19個機關參賽，獲全縣第2名，代表縣府參加國發會第6屆「政府服務獎」比賽，績效卓著，肯定大家努力。