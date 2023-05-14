南市招大客車司機 最高加領近14萬

公路總局巡迴徵才營業大客車駕駛，昨在台南轉運站舉辦擴大招募活動，開出逾百名駕駛、行政等職缺，台南市府決定加碼津貼和獎金，鼓勵求職民眾加入公共運輸服務，從培訓到任期滿一年期間，最高可領近14萬元。

台南市交通局長王銘德表示，因應疫情逐步趨緩、公共運輸使用者回流及駕駛缺工現況，台南市交通局決定加碼補助，鼓勵台南市的運輸業者參與就業媒合，盼能帶動各家業者各自加碼，補足人力缺口。

王銘德表示，這次擴大徵才活動提供就業獎勵方案，若成功媒合並完成受訓，到職滿3個月者，可領3種補助津貼，包括補助駕駛訓練費（小客車升大客車訓練最高1萬4500元、大貨車升大客車訓練最高1萬3500元、乙類營業大客車駕駛人專訓最高2萬7365元、甲類營業大客車駕駛人專訓最高5萬923元）；訓練期間的生活津貼每日850元（最高領取4萬7600元）；任職滿3個月至1年者，再加發穩定就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領補助達13萬7273元。

王銘德指出，交通部公路總局持續祭出就業補助方案，市府全力輔導轄內客運業者參與。