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模範母母親1打3 顧2身障兒及臥床父

聯合報／ 記者陳苡葳魯永明周宗禎／連線報導
雲林縣小天使發展協會推薦的模範母親錢美伶（右三）育有2名身心障礙孩子，加上老父長年臥床，一肩扛下所有教養和照顧責任沒有怨言。記者陳苡葳／攝影
雲林縣小天使發展協會推薦的模範母親錢美伶（右三）育有2名身心障礙孩子，加上老父長年臥床，一肩扛下所有教養和照顧責任沒有怨言。記者陳苡葳／攝影

今天母親節，雲林縣府昨天表揚28位模範母親，受獎43歲錢美伶養育照顧身障兒及臥床父；嘉義市育人國小學童種康乃馨，在母親節前採收送媽媽，並義賣籌資出國交流；移民署台南服務站邀請印、越、菲、泰等國新住民製作「愛與思念」卡片，寄回家鄉，表達對母親思念之情。

雲林模範母親最年輕獲獎者錢美伶，育有2名罹患先天性成骨不全症、自閉症及思覺失調症兒子，加上父親失智在安養院臥床近6年，她沒怨言，肩起教養照顧責任，縣長張麗善在縣府禮堂表揚28位模範母親，另3名網路票選超級媽媽，獲獎者各有生命故事。

最高齡98歲蔡張玉連與夫婿務農，拉拔2子6女長大，面臨龐大家庭照顧壓力，她未退縮，協助公婆照料7名年幼小叔及小姑，刻苦耐勞，如今後輩成家立業，蔡家五代同堂，兒孫30多人共同生活，鄰里街坊稱羨。

嘉市育人國小位在全台第2大康乃馨產地、港坪花卉區，花卉課程是校本課程特色，每年4年級學童種康乃馨、義賣課程體驗，母親節前，學童採收手栽康乃馨，送媽媽祝福賀節，義賣籌資出國交流。

直笛團獲邀參與韓國釜山直笛音樂節，學校為讓學生有為夢想努力機會，辦康乃馨義賣，搭配直笛團吹奏樂曲，讓花和音樂美好相遇。透過學校、志工、家長及學生努力，籌措旅費，減輕家長負擔，讓直笛團孩子出國逐夢。

移民署南區事務大隊台南第一服務站，邀請印、越、菲、泰等國新住民，學習以立體捲紙製作「愛與思念」卡片，范玉映帶10多名新住民製作獨一無二捲紙卡片，寫下對母親思念祝福話語，大家將卡片投入郵筒，希望家鄉母親收到這份充滿愛與思念的心意。

義賣 移民署

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