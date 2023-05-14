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台南加速盤點 設15處行人時相

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市交通局盤點，舊城區完成第一階段行人專用時相路口盤點，優先啟用兩處路口 。圖／交通局提供
台南市交通局盤點，舊城區完成第一階段行人專用時相路口盤點，優先啟用兩處路口 。圖／交通局提供

台南市3歲女童走斑馬線穿越馬路被撞身亡，市府交通局加速盤點舊城區有行人通行需求路口，針對鄰近學校、觀光景點及市場商圈周邊等15處路口優先設置，永福路與民權路口、永福路與友愛街口2處路口已設置完成，台南美術館周邊的永福路、友愛街、忠義路與民權路等4處路口一周內可完成，其餘國華商圈等9處路口預計6月底前完成。

交通局長王銘德指出，這次率先鎖定舊城區成功路以南、府前路以北、國華街以東、公園路(南門路)以西的範圍作為優先示範區，該區內因有多所學校、古蹟、廟宇及商圈等，靠近這些人潮聚集點的路口都具備一定的行人量，經盤點後優先選定15處鄰近路口加以設置。

另公園路與慈音街口、忠義路與民生路口、忠義路與成功路口、永福路與民生路口、國華街與民權路口、國華街與民生路口、國華街與中正路口、國華街與友愛街口、新美街與民權路口等9處路口因尚需額外補足相關交通設施，預計6月底前陸續完成。

交通局提醒，初期先設定每日上午5點30分到晚上12點運作，實施行人專用時相會壓縮車輛可通行綠燈時間，可能會產生壅塞及增加車輛通過路口的時間，交通局交控中心將配合觀察行人使用狀況及車流紓解情形，滾動檢討調整號誌秒數或行人專用時相運作時段。

王銘德說，南市已有42處行人專用時相路口，也陸續增設行人庇護島50處、行穿線退縮2處、標線型人行道8處路段、視障引導標線16處路口，汰換行人專用號誌燈箱1293處等，完成偏心左轉車道28處路口，左彎待轉區23處路口，並刨除禁行機（慢）車19條路段，改善行人及路口安全。

台南美術館 人行道

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