機車族注意！斗六雙校區「特定」管制 硬闖恐吃罰單

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聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣石榴國小及國中鄰近工業區，環保局在校園四周畫設空氣品質維護區，抑制未定檢車輛在指定時段進入管制範圍。圖／校方提供
雲林縣石榴國小及國中鄰近工業區，環保局在校園四周畫設空氣品質維護區，抑制未定檢車輛在指定時段進入管制範圍。圖／校方提供

雲林縣斗六市空氣品質監測站近3年測得PM2.5濃度指數比其他鄉鎮高，加上該地區是全縣設籍機車數最高所在地，縣府環保局去年首在學校周邊畫設空氣品質維護區，以學生數最多的公誠國小為先，稽查告發未定檢機車，今實施滿1年累計處分29輛，開罰超過萬元，4月再新增石榴國小及國中1區，接下來鎖定虎尾若瑟醫院周邊，確保空氣健康。

環保局依中央規畫建議，以港區、觀光景點、轉運站、學校、醫院等場所為主設置空氣品質維護區，目前已設置六輕及雲林科技2大工業區，及攸關民眾生活圈的斗六市公誠國小、石榴國小及國中等周邊路段。

據統計，公誠國小在畫區前稽查到未定期檢驗管制車輛達1475輛，其中未改善遭處分29輛，定檢率也從原本7成多成長至8成5；另甫上路1個月的石榴國小及國中空品維護區，每周一到周五上午7點至下午5點半，禁止未定檢車輛進入國小校門前的南仁路、工業路，及石榴國中東側圍牆、光復路等四周，現場架設科技執法設備，並不定期派員稽查。

環保局表示，出廠滿5年以上且未取得最近一次應排氣定期檢驗年度合格紀錄的燃油機車，禁止在管制時段內進出空品維護區，違反規定者依空氣汙染防制法，將處車輛使用人或所有人500元至6萬元罰鍰。

現行法令規定，出廠滿5年以上的燃油機車，每年應在行車執照原發照月份前後1個月內，實施排放空氣汙染物定期檢驗1次，相關訊息可在雲林縣機車定檢與汙染管制資訊網查詢。

環保局指出，為擴大移動汙染源管制層面，下半年會再推動1處空品維護區，計畫以出入人員多為身體健康敏感族群的虎尾若瑟醫院為先，範圍擴及附近的商圈及幼兒園，保護敏感者和幼童。

雲林縣今年在石榴國小及國中四周路段增設1處校園空氣品質維護區，下半年則鎖定畫設在醫療院所周邊。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣今年在石榴國小及國中四周路段增設1處校園空氣品質維護區，下半年則鎖定畫設在醫療院所周邊。圖／雲林縣環保局提供

空氣品質 雲林 空氣汙染

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