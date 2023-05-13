公私部門協力 為台南弱勢家庭歡慶母親節

台南市祥頂實業、龍利交通企業、昭盈交通企業聯合關廟、仁德、歸仁、龍崎四區公所，下午在家樂福仁德店舉辦「南關線『祥』溫暖，母親節愛心蛋糕DIY」活動，邀請20對弱勢單親家庭參加，提前慶祝母親節。

主辦單位設計親子愛心蛋糕DIY活動，讓親子一起彩繪、裝飾，家樂福仁德店請來專業的烘焙師傅現場指導，讓親子自己在蛋糕上裝飾各式水果，並妝點奶油、巧克力等來共享親子時光。

市長太太劉育菁代表感謝企業家薛文祥、鄭印進、黃淑昭聯合四區公所辦關懷弱勢單親母親節活動。她表示，單親爸媽平時努力工作顧家計，還要獨力照顧子女，相當辛苦，透過蛋糕DIY 活動，製作獨一無二的蛋糕與家人共享，將愛的種子散播到家庭角落。

關廟區長李賢村表示，這次活動前薛文祥己連續9年贈送關廟區單親家庭每戶蛋糕，今年受惠家庭117戶，南關線其他區各100戶，龍崎15戶，今年共送出332份蛋糕，加碼這次為單親家庭爸媽們致上最深敬意，也期盼將愛傳遞給更多弱勢家庭。

立委王定宇、市議員杜素吟、吳禹襄、郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇、南關線區長及劉育菁、歸仁獅子會會長朱明宏、歸仁警分局長邱顯良、台南市後備指揮部指揮官陳德華、台南市汽車貨運商業同業公會理事長鄭印進、昭盈交通負責人黃淑昭、國道八隊長謝源仁及第五救災救護大隊長鄭誌峰到場參與，氣氛熱絡。