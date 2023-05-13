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交通安全被兒童點名「最有感」 雲林縣認了提出解方

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣被兒童點名交通安全問題，工務處長汪令堯認為既有路寬改變不了，應增設學校周邊路段，尖峰時間車輛左、右轉時相號誌，減少與行人之間的交織風險。示意圖。記者陳苡葳／攝影。
雲林縣被兒童點名交通安全問題，工務處長汪令堯認為既有路寬改變不了，應增設學校周邊路段，尖峰時間車輛左、右轉時相號誌，減少與行人之間的交織風險。示意圖。記者陳苡葳／攝影。

靖娟基金會問卷調查兒童感受交通安全得到最低分，其中雲林縣名列末段班，對此縣府工務處長汪令堯說，縣內多是老市區及農村型鄉鎮，學校周邊的街道路寬都很小，交通接送大都以汽、機車等自駕行為主，當上、下學尖峰時段湧入大量車潮時，易造成交通亂象，因此對師長、家長甚至小孩來說，認知印象普遍感覺交通很危險，在巨大壓迫感下的感受因此更強烈。

汪令堯表示，以縣內最熱鬧的斗六市、虎尾鎮為例，其市區街道道路都很小條，學校周邊道路多半結構是「1車道、1路肩」，總寬約5公尺左右，尖峰時段許多家長駕駛機車或汽車進入，人一多、車流宣洩不及，在如此狹小的環境中，確實容易讓人感到壓迫，而線道、省道旁的學校雖然路比一般市區附近學校較寬，但相對大車也多，存在不同交通風險。

汪令堯認為，學校周邊道路已形成許久，除了寄望未來市區道路重畫，或市區往外擴時相對條件變好，有機會改善道路或局部空間狹隘性，降低壓迫感，否則以現行既有道路判斷，雖然不良於行，但仍可透過標線、號誌等設置加強安全性。

汪令堯指出，像是校門口、周邊路口一定會畫設行人穿越線，不過綠燈時同向汽車也能左、右轉，人車同時穿越便常發生視線死角問題而釀事故，他認為，學校周邊的路段，尖峰時間應設車輛左、右轉時相號誌，減少其與行人之間的交織風險，學校路段以外則因地制宜改善，縣府持續盤點有待改善路口，將深入評估及規畫可行性。

車道 斗六

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