黃偉哲表揚55位堅毅不拔媽媽 最高齡已是93歲曾祖母級

為感謝所有為家庭、職場、社會付出心力的母親，台南市府社會局今天在虹韻文創中心辦理母親節感恩表揚活動，市長黃偉哲為55位堅毅不拔、可敬的模範媽媽送上祝福，最高齡93歲的慈暉媽媽代表周楊素蓮，黃偉哲感謝媽媽們對子女、家庭及社會的付出，現場抽獎送出主辦單位準備3支金戒指，並熱情加碼個人提供2台腳踏車，讓現場的媽媽們開心不已。

慈暉媽媽代表周楊素蓮，現已93歲高齡，且是13個孫子女的阿嬤及7個曾孫的阿祖。周楊素蓮出生大內區的書香兼務農家庭，父親於日治時期耕田之餘教人漢學，因此，周楊女士可用閩南語認識漢字；身為家中老大，自幼就得幫忙分擔家務和農事，婚後育有二男三女，夫妻倆勤奮於農業工作，自給自足打拼，讓家裡有好的經濟和教養環境，而五個子女從小到大，也會共同分擔家裡農事，如今子女皆已成家立業，家庭美滿。

慈馨媽媽代表廖張巡現年69歲，22歲時與青梅竹馬的先生結婚，婚後在一家製鞋工廠工作。其長女13年前因癌症過世，留下兩名年幼子女，為照顧外孫辭去工作，身代母職撫育，陪伴孫子女至今已十多年，目前在家照顧孫子與幫忙先生務農，每天忙到半夜，胼手胝足、任勞任怨。

慈萱媽媽代表陳家惠35歲，小時候因被爸爸的朋友倒車撞倒在地，造成脊髓損傷，一路辛苦求學到大學畢業取得社工學分。27歲嫁給同是脊髓損傷者的先生，兩人在女兒出生後，不管餵奶、洗澡、換尿布、移動安全座椅等，都靠自己親力親為，除了把澡盆放在馬桶蓋上幫小孩洗澡，外出時就與先生把搖籃當背帶靠在輪椅上，輪流帶著出門。女兒目前就讀小一，在師長眼中是個聰明活潑的學生，也學會協助父母因身體障礙而無法獨立完成的事。陳女士不向命運低頭，用自己的勇敢走出自己的幸福人生，足堪為慈萱媽媽代表。

自強媽媽代表陳香清為越南外籍配偶，22歲時遠嫁台灣。丈夫去世後，獨自撫養兩個孩子到大學。母代父職的她，撐起家中經濟重擔，照顧孩子長大，犧牲休閒時間，拼命賺錢保障孩子基本生活，不嫌累也不喊苦，總是帶著正向積極的心態面對所有挑戰，發奮學習、努力替孩子撐起一片天，將吃苦當作吃補，越挫越勇，在逆境中不斷向上成長。

黃偉哲表示，母親是全天下最偉大的人，也是家裡幸福的泉源，現代母親除照顧家庭外，還要負擔家計及子女教養責任，總是不辭辛勞默默付出且不求回報，他呼籲子女們不吝表達對媽媽的愛和感謝，除了多陪伴及關心媽媽，每天都要跟媽媽說聲「媽媽我愛您」，並及時行孝，為社會帶來正向、溫暖的能量。