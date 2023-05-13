43歲雲林媽1打3...照顧身障兒和臥床父 毫無怨言毅力驚人

雲林縣今年度模範母親最年輕獲獎者錢美伶，育有2兩名罹患先天性成骨不全症、自閉症及思覺失調症的兒子，加上其父失智在安養院臥床近6年，她沒有一句怨言，一肩扛起教養和照顧責任，縣府今天在縣府禮堂表揚包括錢在內等28名母親，及另3名網路票選出來的超級媽媽，縣長張麗善說，本次獲獎者均齡77歲，各有生命故事，尤其錢婦年紀最輕，但堅韌毅力實在令人感佩。

本年度最高齡的獲獎者是林內鄉98歲蔡張玉連，張麗善頒獎時說，蔡張婦與夫婿靠務農拉拔2子6女長大，面臨龐大的家庭照顧壓力，她未因此退縮，更協助公婆一起照料7名年幼小叔及小姑，性格刻苦耐勞，如今後輩均已成家立業且成就非凡，蔡家也維持一脈傳統、五代同堂，如今兒孫30多人共同生活，天倫生活讓鄰里街坊都很稱羨。

而最讓人敬佩的是，年僅43歲錢美伶，為了照顧2名身心障礙孩子，每天不辭辛勞，清晨5點起床，騎機車載著孩子從西螺到斗六上學，張麗善說，錢的長子5歲前曾骨折3次，最嚴重是2歲多右大腿骨折，在床上躺了4個月，加上復健半年才有力氣重新學習走路，4歲時被發現有結巴及構音問題，需接受語言治療，但又因容易骨折的體質，一度找不到能讀書的幼兒園，透過小天使發展協會等單位的幫忙，才順利就讀鎮南國小附幼。

張麗善說，錢美伶的艱辛不只如此，她的次子是自閉症及思覺失調症患者，去年出現幻聽狀況，心情易煩悶須定期服藥，幸好有學校師長與同儕的陪伴支持，讓孩子擁有一個穩定的校園生活，不至擔憂太多，又面臨老父長年臥床等重重關卡，錢美伶始終相信，不斷的努力與堅持，必能人定勝天。

「每一位媽媽都是最棒的！」張麗善表揚28名模範母親後表示，頒獎是為了表達自己對媽媽們最崇高的敬意與祝福，希望所有人把握人生每一刻，並不吝對自家媽媽道感謝和愛意；今年度縣府還增頒3名從網路票選出來的「兔(Too) Happy媽媽」陳林雪珍、張麗華及李清月，感謝她們為家庭too much work、too much love& too much best.