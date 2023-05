43歲雲林媽1打3...照顧身障兒和臥床父 毫無怨言毅力驚人

雲林縣今年度模範母親最年輕獲獎者錢美伶,育有2兩名罹患先天性成骨不全症、自閉症及思覺失調症的兒子,加上其父失智在安養院臥床近6年,她沒有一句怨言,一肩扛起教養和照顧責任,縣府今天在縣府禮堂表揚包括錢在內等28名母親,及另3名網路票選出來的超級媽媽,縣長張麗善說,本次獲獎者均齡77歲,各有生命故事,尤其錢婦年紀最輕,但堅韌毅力實在令人感佩。

本年度最高齡的獲獎者是林內鄉98歲蔡張玉連,張麗善頒獎時說,蔡張婦與夫婿靠務農拉拔2子6女長大,面臨龐大的家庭照顧壓力,她未因此退縮,更協助公婆一起照料7名年幼小叔及小姑,性格刻苦耐勞,如今後輩均已成家立業且成就非凡,蔡家也維持一脈傳統、五代同堂,如今兒孫30多人共同生活,天倫生活讓鄰里街坊都很稱羨。

而最讓人敬佩的是,年僅43歲錢美伶,為了照顧2名身心障礙孩子,每天不辭辛勞,清晨5點起床,騎機車載著孩子從西螺到斗六上學,張麗善說,錢的長子5歲前曾骨折3次,最嚴重是2歲多右大腿骨折,在床上躺了4個月,加上復健半年才有力氣重新學習走路,4歲時被發現有結巴及構音問題,需接受語言治療,但又因容易骨折的體質,一度找不到能讀書的幼兒園,透過小天使發展協會等單位的幫忙,才順利就讀鎮南國小附幼。

張麗善說,錢美伶的艱辛不只如此,她的次子是自閉症及思覺失調症患者,去年出現幻聽狀況,心情易煩悶須定期服藥,幸好有學校師長與同儕的陪伴支持,讓孩子擁有一個穩定的校園生活,不至擔憂太多,又面臨老父長年臥床等重重關卡,錢美伶始終相信,不斷的努力與堅持,必能人定勝天。

「每一位媽媽都是最棒的!」張麗善表揚28名模範母親後表示,頒獎是為了表達自己對媽媽們最崇高的敬意與祝福,希望所有人把握人生每一刻,並不吝對自家媽媽道感謝和愛意;今年度縣府還增頒3名從網路票選出來的「兔(Too) Happy媽媽」陳林雪珍、張麗華及李清月,感謝她們為家庭too much work、too much love& too much best.