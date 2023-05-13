嘉縣沿海養殖文蛤大量暴斃 現金救助每公頃11.8萬元

受氣候因素影響，嘉義縣沿海養殖文蛤大量暴斃，農業處採集蛤體檢驗，分析為氣候因素導致死亡，農委會公告現金救助，包括東石鄉、布袋鎮、義竹鄉文蛤災損，每公頃11萬8000元，受理日期今起至5月22日止，假日照常受理。

縣府農業處指出，嘉義縣文蛤養殖面積約870公頃，日前接到文蛤死亡訊息後，啟動專家勘查、採集蛤體及水體檢驗，判斷因旱季缺水、水質鹽度升高，高低溫差變化大、南北風變化大等綜合因素，造成文蛤適應不良暴斃。

行政院農業委員會公告，5月上旬旱災農業天然災害現金救助地區，包括嘉義縣義竹鄉、東石鄉及布袋鎮養殖文蛤，義竹鄉公所、東石鄉公所及布袋鎮公所自今天起至5月22日止受理申請，假日照常受理。

農委會公告指出，現金救助額度為每公頃11萬8000元，救助對象為實際從事漁作生產的自然人、持有養殖漁業登記證、合法用水證明、完成放養量申報及損失率達20%以上者。

縣府農業處表示，請受災文蛤農於受理申請期間內，攜帶身分證、印章、農漁會存褶、養殖漁業登記證、合法用水證明、放養量申報書等文件，前往魚塭所在地公所申請；另，也可參加文蛤養殖技術教育訓練，穩定水質及底土環境，增進文蛤成長與健康，以提高育成率。