朴子溪黃金阿勃勒正盛開 單車道一日遊還有在地小吃

黃金阿勃勒正盛開，嘉義縣朴子溪自行車道花況壯觀，東起蒜頭蔗埕文化園區，西至東石漁人碼頭，行經六腳、朴子、東石三處，全長約25公里，縣長翁章梁今在朴子溪自行車踩著自行車，悠閒享受靜謐時光，和單車網紅夏美、Penny一起拍宣傳片，推廣阿勃勒花季及自行車單車旅遊。

文觀處指出，朴子溪自行車道以縣道166為分界，東半段是台糖廢鐵道改建的蒜鰲線，中途行經六腳鄉蒜頭村，沿路農村田園風光、兩側植栽茂密，還有涼亭可休憩；西半段以朴子溪北岸堤防為基軸，擁有河川生態及漁村風光，也有支線通往北邊鰲鼓溼地，可暢遊嘉義海岸線人文及自然景觀。

從蒜頭糖廠出發前往自行車道賞阿勃勒，再順遊古早味滿點的偶像劇拍攝景點用九柑仔店、百年碾米廠轉型的「成豐社區講堂」以及國寶典藏的故宮南院，還能一嚐六腳鄉在地古早味蒜頭餅、花生糖，住宿也有棒棒積木飯店以及長榮文苑可挑選，與家人同遊安全又具教育意義。

翁章梁說，5月溫馨母親節，朴子溪自行車道阿勃勒即將滿開，花期大約有20幾天，車道兩旁夾雜盛開的阿勃勒，像是張開手在歡迎遊客來嘉義縣騎單車旅遊，附近有提供租車服務，沿途更有知名景點用九柑仔店，東石鄉有知名200元烤蚵仔吃到飽，有玩有吃還有美景，推薦母親節全家出遊。