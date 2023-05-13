高鐵台南站「母馨頌」公益大合唱快閃 扶輪社送康乃馨
高鐵台南站今天與台南市高鐵、鑽石、樂活三個扶輪社、聖功女中天使媽媽及采韻之丘合唱團，在車站大廳舉辦「母馨頌」公益大合唱快閃活動。演唱與母親節相關歌曲，扶輪社友贈送康乃馨給旅客，打動返鄉遊子及旅客。
公益大合唱快閃由指揮家蘇屹老師指導聖功女中天使媽媽、采韻之丘合唱團演出，獻唱感恩母親節的「I Love You」歌曲，餘音迴旋高鐵大廳，感恩振奮人心歌曲讓眾多旅客停下放慢腳步。
高鐵台南站表示，希望透過諧和優美的歌聲來表達對媽媽永遠的愛，更傳達感恩及溫暖的正能量。
台南高鐵扶輪社創社長楊智乾表示，希望在母親節前夕提醒民眾把愛說出來，讓愛傳出去，培養感恩惜福及回饋社會；感謝高鐵台南站支持藝文活動、提供場地，讓扶輪社舉辦公益活動夢想實現。
天使合唱團成員楊明珠說，母親節前夕在高鐵站合唱演出，對團員來說是全新的體驗，希望藉此感謝媽媽永遠為子女保留最專屬、永恆的愛，並對全天下的母親表達最誠摯的祝福。
高鐵台南站長毛家鵬表示，為營造車站公共藝術氛圍，高鐵將持續安排藝文及公益團體於車站大廳演出，希望透過「藝起來高鐵」系列活動，讓旅客在搭乘高鐵的旅途與藝術不期而遇，為生活增添更多驚喜及美好回憶。高鐵公司以最誠摯的心，祝福天下所有偉大的媽媽們母親節快樂。
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