不只是4面牆 台南舊魚市場見證歷史招商蓋旅館引關注

將近90年歷史的台南舊魚市場，市府招商活化將建大型旅館營運，地方擔心因開發被破壞，台南市長黃偉哲表達強調台南最珍貴之處在於文化財，舊魚市場見證台南歷史，已明確責成觀旅局務必將具代表性的4面牆予以保存，也需和地方溝通取得共識，觀旅局代理局長林國華在議會也說，已和廠商議約中預計5月會完成簽約，要求廠商務必「原地原貌保留」。

台南舊魚市場於1936年落成，4、5年前遭逢運河星鑽跨區徵收開發計畫，險些遭到拆除，而後屋頂木架被拆下暫存，位置在現今中西區中正路尾，緊鄰中國城拆除後的河樂廣場，所在位置見證運河歷史紋理，河樂廣場改造為市區最大親水廣場，最近成功委外由台南守護文創經營，相鄰的舊魚市場則由台北商旅慶城公司取得優先權，將興建大型旅館，目前議約中。

市議員李宗霖說，舊魚市場見證台南過去是海的城市，台南400從安平開始有文字的歷史，運河見證過去有魚市場、冰廠和船廠，台南400的意義不僅僅是1624年那段時間，也包括這數百年歷史的累積。要向他人訴說歷史的過程，最好的方式就是留下古蹟。

李宗霖說，舊魚市場雖然屋頂被拆掉，觀旅局2016年用裝置藝術將四面牆保留下來，他提出國內外都有可以參考的案例，例如德國漢堡的易北愛樂音樂廳，與台南魚市場同樣位於港口，下方保留磚造舊建築，請知名建築師在上方使用現代性的玻璃帷幕，完工後成為德國最新地標，是古蹟翻新的知名案例。

而屏東總圖書館本身為3、40年的建築，改建之後「修舊如新」，以不同風貌成為地方新的觀光景點。他相信，台南的魚市場也有這樣的潛力進行發揮，台南自詡為文化首都，理應朝著將舊建物保留的方向發展，進而讓府城的紋理及歷史可以在都市景觀上就被看見。

林國華表示，舊魚市場屋頂由文化局以預先保留拆除，四面牆觀旅局接手委外招商，因是商業區，有2家廠商投標將興建旅館，業者是朝高強度發展投標，但已要求以四面牆保留方式做旅館的方式進行開發。 透過民間創意，結合運河觀光計畫，重現魚市場舊有文化記憶，為當地帶來經濟及觀光效益。