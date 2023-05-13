台南汙水下水道工程獲「優良地下管道工程獎」特優獎

台南市政府水利局上午發布新聞，該局負責的「虎尾寮污水下水道系統管線工程第一標」，因「克服種種困難，並搭配優良三級品管制度」獲得評審委員青睞，贏得中華民國地下管道技術協會「工程獎特優」。

市長黃偉哲上任後的汙水下水道陸續建置柳營、官田、永康、仁德、虎尾寮、安平、安南、鹽水等7處下水道系統。

黃偉哲表示，雖然汙水工程都在地底一般看不見，「可說是吃力不討好的工作」，但本次獲獎顯示市府團隊在汙水下水道建設及管理著有成效，獲得專業評審的肯定。他感謝主辦單位及評審的肯定及嘉勉，為永續發展市府會持續推動汙水下水道建置，營造出更適合市民居住環境。

水利局說，「虎尾寮汙水下水道系統管線工程第一標」設置主幹管約2900公尺。包含分流井工程1座，施工路線影響市區中華東路、凱旋路、平實路、裕農路等要道交通，以多段長距離推進管段，並減少工作井設置數量，避免衝擊市區要道交通。

另因推進作業須穿越中山高速公路，工程中遭遇管線障礙、高速公路結構物牴觸及高速公路匝道交通衝擊影響等困難，採用曲線推進工法，推進前後於高速公路施作透地雷達進行地層分析，並於施工過程於高速公路路面監測及採用管中包覆進行推進作業，確保施工穿越高速公路萬無一失。