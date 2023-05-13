交通部力推行人專用時相 嘉市議員：速設小綠人庇護島
台灣遭國外媒體譏諷「行人地獄」，台南母女遭撞1死1傷，交通部長王國材愧疚抱歉，要求各縣市立即推行人專用時相，引發熱議；嘉義市議員王浩認為，應優先加速設小綠人、庇護島；市府交通處、交通隊也說，行人專用或早開時相，應因地制宜。
交通部日前發函各縣市，立即全面推動行人專用、早開時相，此舉雖會犧牲車子綠燈時間，但當前要「從車本轉人本」，每個人都會成為行人，盼用路人多支持包涵。
議員王浩連日議會質詢，關切「行人地獄議題」，他認為，嘉市暱稱小綠人的動畫式行人專用號誌，與行人庇護島未普遍設置下，應先加速設置，中央政府不能只是口頭宣導，應給地方政府更大誘因及宣導資源，以利推廣行人專用時相。
王浩說，交通管理原則中的「3E」政策：Engineering工程、Enforcement執法、Education教育，各有需精進處。其中工程面，道路標線、車道寬度、人行道與避車彎等設計，攸關行車動線流暢度與安全性。
交通處說，市區設6處行人專用時相，主要考量行人穿越路口，同時相轉向車輛與之衝突較嚴重，採特殊號控、時間隔離方式減少潛在交通衝突，設置T字型、Y字型路口，行人較多火車站周邊、中小學附近、大公園等有衝突較多情形，另，嘉女前面垂楊路與文化路口行人綠燈早開16秒。
交通隊說，推行人專用時相應因地制宜，警方會加強執法，維護行人安全，取締違規通行行人。成大交管系教授胡大瀛說，設行人專用時相是方法，但無法治本，需加強交通教育，未來考照應強化行人關照。專用時相設置要考慮流量等問題，以免因綠燈秒數減少反造成塞車，應有優先次序，從人多路口先建立，且應有警示裝置，避免人還沒通過，紅燈亮被其他方向來車撞上。
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