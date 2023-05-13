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推動取消機車兩段式左轉 台南研議舊城區試辦

中央社／ 台南13日電

取消機車兩段式左轉引起議論，台南市政府交通局長王銘德今天證實，台南市正逐步盤點推動取消兩段式左轉，更研議在舊城區，包括中西區的府前路等主要幹道優先試辦。

台南許多幹道車水馬龍，尤其舊城區不少道路路幅較小，路旁又有停車格、違停也多，許多機車騎士有時被逼得騎到禁行機車的快車道和機車道間，如要兩段式左轉又得切換車道到待轉格，經常險象環生。

台南市政府交通局人員告訴中央社記者，市府逐漸推動取消禁行機車的車道，部份幹道兩線禁行機車已縮減到1線，同時交通局也在盤點檢討逐步取消機車兩段式左轉的可能性。

以北區和安南區交通要道的觀海橋為例，上下班交通尖峰時段車流量大，讓通勤族常有「深陷之苦」，交通局重新規劃車道配置，取消最外側慢車道，改為汽機車共用車道，也取消中間車道禁行機車標誌，開放機車使用。

王銘德表示，交通局盤點檢討後，更研議在舊城區主要幹道優先試辦取消機車兩段式左轉，試辦路段初步規劃是中西區府前路、民生路、臨安路等，試辦日期未定。

王銘德說，目前台南機車可直接左轉路段是少數個案，市府也未分析「直接左轉」和「兩段式左轉」肇事率差異。但未來若試辦取消兩段式左轉，在考慮有些騎士車速較慢的前提下，交通局也會保留待轉格，以免有人跟不上左轉車流。

車道 台南

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