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社區關懷據點減少 嘉市府允改善
嘉義市議員林煒軒昨天質詢，面對高齡化社會，各縣市加強照顧老人，但嘉市社區關懷據點、老人花甲食堂數量卻不增反減，社工薪資低又高壓，預防延緩失能的師資人數，衛福部統計敬陪末座。市長黃敏惠說，嘉市是長照示範城市，提供好待遇福利，讓社工穩定工作。
林煒軒說，社區關懷據點40處減少3處，剩37處，老人花甲食堂9處有4處停辦，社工人員薪資低工作壓力大，工作人員缺乏、老化，應爭取中央資源，培育年輕人投入。
黃敏惠說，嘉市12年前就推動高齡友善城市，建構長照制度標準化，會努力提供好福利，讓社工穩定工作。
社會處長黃毅晨說，會結合民間資源，爭取中央補助，花甲食堂餐費因應食材價格持續上漲，將檢討調高補助額度，社區關懷據點業務費固定，須檢討經費調整。
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