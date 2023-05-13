雲林設補充站 自備瓶器買洗潔精

雲林縣府今年啟動減碳生活行動，昨天攜手台塑生醫，宣布雲林縣府廣場增設兩座智慧補充站，讓民眾自備瓶器裝填洗衣精、洗潔精，每站平均每月減少600個塑膠瓶，目前全台332台補充站，每年減碳500噸、減少239萬個塑膠瓶。

「智慧補充站」是讓民眾自備瓶器裝填洗衣精、洗潔精實踐綠色生活，每站平均每月減少600個塑膠瓶使用，縣長張麗善說，雲林2020年啟動聯合國永續發展指標SDGs，今年「減碳生活行動年」，呼應中央「淨零綠生活」政策，「淨零綠生活」是台灣2050淨零轉型12項關鍵戰略之一。

張麗善說，淨零轉型從推動「淨零綠生活」開始，需要全民參與，鼓勵民眾從食衣住行育樂購等日常生活各面向，選擇較低碳生活方式，讓民眾行為改變養成習慣，達到淨零排放目標，減少使用一次性容器就是很好開始。

台塑生醫董事長王瑞瑜說，台塑集團是石化產業，成立使命提升生活品質，智慧補充站讓大家重複使用塑膠，降低汙染，「我們帶頭做，讓大家知道塑膠可回收」，盡快達成全台1200站目標。