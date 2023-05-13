台南觀光巴士山博線 平均1天不到5人搭

台南有3條假日行駛的觀光巴士，包括88府城巡迴線、99安平台江線、山博行，觀旅局昨報告山博線平均搭乘1天不到5人，府城巡迴線平均20人，安平台江線140人，議員表示雖是服務性質，也應設法吸引更多乘客，要求檢討原因。觀旅局回應因僅假日行駛，坦言搭乘人數少，會提改善計畫。

台南旅宿疫情逆勢成長，去年觀光遊憩景點遊客1200萬人次，較前一年873萬人次成長37％，比疫情前2019年1141萬人次也成長5％，人氣景點前3名分別是國華海安商圈、安平老街、新化老街；但觀光公車去年6月至今年3月搭乘人次，88府城巡迴線6730人次，99安平台江線為4萬3276人次，山博線才1345人次。

「山博行線」是串聯近山地區各博物館，包括南瀛天文園區、山上花園水道博物館及左鎮化石園區等景點，觀旅局表示，台灣好行假日行駛搭乘人數少，會蒐集遊客回饋與建議，滾動檢討、調整路線，先前因應疫情調整站點獲品質提升獎肯定，希望搭乘率回升。

觀旅局說，博行線去年9月4日起增加「大內區公所」站點，4月9日起增加「善化轉運站」及「南科贊美酒店」2站點，讓遊客轉乘更便利，擴大此路線旅遊範圍，去年台灣好行評比，觀旅局及興南客運（山博行線）榮獲全國唯一「服務品質提升獎」。

另每年爭取交通部觀光局補助台灣好行服務升級計畫，台南今年獲核定921萬元，為歷年最高補助額。為鼓勵遊客多搭乘台灣好行遊台南，4月15日起推出憑台灣好行8899或山博行線一日券至特約商店，享優惠方案，目前特約商店逾30家，下半年將推出主題彩繪車、超值優惠套票及創意體驗遊程等活動，期待吸引各地遊客搭台灣好行出遊。