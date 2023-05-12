藝術裝置結合地景點亮圓林仔夜空 黃敏惠邀民眾來嘉走走春

嘉義市春天新型態戶外節慶「走走春生活實驗節」，晚間在後庄里圓仔林社區熱鬧登場，市長黃敏惠主持點燈儀式，為長達17天精彩展期揭幕。

活動結合圓林仔社區滿山油桐花、百年荔枝樹、特殊冷泉等地景與多樣性動物生態特色，邀請8位在地藝術家創作戶外裝置，打造結合地景的奇幻藝術造景，黃敏惠點亮裝置藝術，繽紛色彩點亮整個圓林仔社區，夜來越美麗。

8座裝置藝術設計展現創意，打造嘉市「奇幻世界」。旅程起點，「開洞」讓民眾如愛麗絲跳進神秘的奇幻世界；接著來到百年荔枝樹區，「屮力屮力木力支」以「現場元素再創作」作品搭配無限鏡與線性光源，營造超現實奇幻物件，荔枝區旁還有座互動裝置藝術「/ \ / \」，感應式物件在空間內外燈光突然亮起，暗示夜晚樹林有許多不同的生物活動。

再行經往順心園方向道路上有許多民眾共創作品「圓仔兔」及「冷泉」和「雨怪與______ 」兩座裝置藝術，接著園區最深處來到「治癒日常市集」，市集逛完一圈就像靈氣之旅洗滌大家身心靈，最後由一座飄逸在風中的白色巨石「臨石微觀」讓大家獲得完整的春天實驗。最後再跟大家分享一個活動限定秘境夜景，樹林、星光、路燈和盧山橋，形成華麗夜景，邀請大家一起在春天的末端走進奇幻世界！

黃敏惠感謝建設處用心規畫，體驗全新的圓林仔，夜晚走進圓林仔社區，令人驚豔，在地年輕藝術家創作，結合大自然空間，竟是別有洞天，擁有百年歷史荔枝樹、古井、冷泉、油桐花和生物多樣性，是嘉市世外桃源。歡迎大家來圓林仔社區走走。