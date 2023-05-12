台南乾旱致竹筍災損 市府將申報救助

台南竹筍進入盛產期，卻因乾旱造成災損，台南市政府今天會勘，確認竹筍受損已達天然災害救助標準，將彙整資料申報救助。

台南市政府農業局、農糧署南區分署及竹筍產地等區公所，今天會勘竹筍災損發現，台南持續乾旱，原應進入生產旺季的竹筍產量銳減，許多植株葉片也乾枯黃化，甚至出現主竹子開花等衰退性死亡。

市府農業局確認台南竹筍受損已達天然災害救助標準，將儘速彙整資料向農糧署申報天然災害救助。

民進黨籍立委王定宇今天也會同相關單位勘查竹筍災損；他們發現，剛冒出土的竹筍已乾枯，甚至開花，不久就會死亡，生長不良的竹筍，長度僅約正常竹筍的1/5。

市府農業局資料顯示，台南竹筍種植面積3700公頃，占全台14%，主要產區是白河區680公頃，關廟區633公頃，新化區400公頃，歸仁區304公頃，龍崎區283公頃，左鎮區252公頃，產期約在4月至10月。